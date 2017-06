Eine Sensation, ein Besäufnis und ein verschwundener Pokal

Die Geschichte, die unter anderem in den Bierkönig auf Mallorca führt, beginnt am 25. Mai im Stuttgarter Gazi-Stadion: Die Sportfreunde Dorfmerkingen, Meister der siebtklassigen Landesliga, schlagen im Final des Württembergischen Fussball-Pokals sensationell den drei Klassen höher spielenden Regionalligisten Stuttgarter Kickers. 3:1 gewinnt die Mannschaft aus dem Ostalbkreis – und darf zur Belohnung für ein paar Tage auf Mallorca Partyferien machen, mitsamt der 10 Kilogramm schweren und rund 15'000 Euro teuren Trophäe.

Im von deutschen Touristen bevölkerten Bierkönig, wo Künstler mit Namen wie Ikke Hüftgold und Tim Toupet auftreten, kommt der ehrwürdige WFV-Pokal dann am vergangenen Freitag abhanden. «Der Pokal stand auf dem Tisch und war vielleicht einen Moment lang unbeobachtet. Dann war er plötzlich weg und wir haben alles abgesucht, sogar den Strand. Aber leider haben wir nichts gefunden», sagte Captain Christian Zech der «Welt».

Ein Suchaufruf, der auf Facebook 1,25 Millionen Klicks generiert, bringt den Pokal schliesslich zurück zu seinen rechtmässigen Besitzern. Die Bezirksliga-Handballer des TSV Neusäss teilen den Dorfmerkingern mit, einer ihrer Spieler habe die Trophäe «auf dem nächtlichen bzw. frühmorgendlichen Heimweg an der Playa entlang» gefunden und «zum Kuscheln mit ins Hotel genommen».

Diese Geschichte kauft dem temporären Pokalbesitzer aber nicht jeder ab. Bald steht der Vorwurf des Diebstahls im Raum – sehr zum Ärger des Handballvereins. «Der TSV Neusäss Handball möchte sich hier von einem möglichen Diebstahl, wie er in vielen Medien dargestellt wird, klar distanzieren und betonen, dass das auch aufseiten der Sportfreunde Dorfmerkingen so gesehen wird», heisst es in einem Communiqué.

Am Dienstagnachmittag schliesslich kommt es an einer Autobahnraststätte zwischen Dorfmerkingen und Augsburg zur Pokalübergabe. Kurz nach 17 Uhr ist die Trophäe wieder da, wo sie hingehört.

Als WFV-Pokalsieger treffen die Sportfreunde Dorfmerkingen Mitte August in der 1. Runde des DFB-Pokals auf RB Leipzig.

(ak)