Ex-GC-Profi schiesst Lausanne ins Glück

Nassim Ben Khalifa avancierte am frühen Samstagabend in der Stockhorn Arena im Berner Oberland zum Mann des Spiels. Der U17-Weltmeister von 2009 und die einstige Offensivkraft der Grasshoppers schoss in der 38. Minute das 1:1, brachte die Gäste in der 81. Minute mit 3:2 erneut in Führung und sorgte mit dem 4:2 in der 90. Minute, seinem achten Saisontreffer, auch für den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie. Dejan Sorgic und Enrico Schirinzi mit einem herrlichen Weitschuss trafen für das Heimteam.

Die Lausanner setzten dank dem Sieg den Aufschwung der letzten Wochen auch in Thun fort. Aus den letzten vier Partien resultierte für die Mannschaft von Fabio Celestini acht Punkte, womit der Aufsteiger in der Tabelle Thun überholte und neu auf Platz 7 rangiert. Den Vorsprung auf den Tabellenletzten Vaduz bauten die Waadtländer zumindest bis Sonntag auf fünf Punkte aus. Für Thun war es seit dem Abgang von Jeff Saibene die zweite Niederlage in Folge.

Thun - Lausanne-Sport 2:4 (1:1)

5510 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 13. Sorgic (Tosetti) 1:0. 38. Ben Khalifa (Custodio) 1:1. 49. Kololli 1:2. 69. Schirinzi 2:2. 81. Ben Khalifa (Pasche) 2:3. 90. Ben Khalifa (Lotomba) 2:4.

Thun: Faivre; Schirinzi, Bürgy, Reinmann (89. Schindelholz), Facchinetti; Tosetti, Geissmann (68. Peyretti), Lauper, Fassnacht; Sorgic, Rapp (84. Spielmann).

Lausanne-Sport: Castella; Lotomba, Manière, Monteiro, Kololli; Maccoppi; Campo (74. Torres), Custodio (71. Tejeda), Pasche, Ben Khalifa; Pak (62. Margairaz).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger und Glarner (beide gesperrt) sowie Bigler, Ferreira und Bürki (alle verletzt), Lausanne ohne Diniz (gesperrt) sowie Araz, Frascatore, Gétaz, Margiotta und Taiwo (alle verletzt). Verwarnung: 87. Ben Khalifa (Foul).



Rangliste:

1. Basel 26/69 (68:20). 2. Young Boys 26/52 (59:37). 3. Sion 26/42 (48:40). 4. Luzern 26/37 (48:46). 5. St. Gallen 26/31 (30:39). 6. Lugano 26/31 (34:48). 7. Lausanne-Sport 27/27 (44:49). 8. Thun 27/27 (41:53). 9. Grasshoppers 26/24 (30:44). 10. Vaduz 26/22 (33:59).

(fal/sda)