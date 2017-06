Gehörlos – und auf dem Weg zum Profi

Eigentlich wäre die Vertragsunterschrift des 20-jährigen Stürmers Simon Ollert beim deutschen Viertligisten FC Memmingen hierzulande noch nicht einmal eine Randnotiz. Doch hinter der scheinbar bedeutungslosen Nachricht verbirgt sich eine aussergewöhnliche Geschichte. Ollert bringt ein Handicap mit, das im Profifussball nicht oft zu finden ist: Er ist seit seinem zweiten Lebensjahr gehörlos.

«Er hört weniger, dafür sieht er mehr»

Zustande kam der Transfer über Ollerts Manager Christian Nerlinger, der selbst über 150 Bundesligaspiele für Bayern München bestritten hat. Er ist überzeugt von den Qualitäten seines Schützlings: «Er hört weniger, dafür sieht er mehr. Das periphere Sehen und seine Technik sind herausragend.»

Ollert spielt mit einem eigens für Sportler hergestellten Hörgerät. Damit ist die Kommunikation aus nächster Nähe möglich, er hört etwa 60 Prozent, ohne die Hörhilfe ist sein Hörvermögen praktisch null. Schon als Kleinkind reagiert Ollert nur auf optische Reize, nicht auf akustische. Die Eltern seiner Mutter waren ebenfalls taub, es könnte genetisch bedingt sein, genau weiss man es nicht.

Ollert beginnt schon im Alter von zwei Jahren, Fussball zu spielen, und lässt sich trotz seiner Einschränkung nicht von seinem Weg abbringen. Mit Erfolg. Schon als 17-Jähriger kommt er bei Unterhaching zu seinem ersten Einsatz in der dritten Liga. Trainer Christian Ziege, ehemaliger deutscher Nationalspieler, wechselt ihn im September 2014 im Spiel gegen Arminia Bielefeld ein.

In der gleichen Saison kommt Ollert noch auf sechs weitere Einsätze für Unterhaching und wechselt im Sommer darauf zum Nachwuchs vom FC Ingolstadt, der gerade erstmals in der Vereinsgeschichte in die erste Bundesliga aufgestiegen war. In die erste Mannschaft von Ingolstadt schafft es Ollert nicht, aber er spielt bei den A-Junioren so gut, dass er in die zweite Mannschaft berufen wird. Nach einer Saison folgt nun der Wechsel nach Memmingen.

Vorgänger unter Jürgen Klopp

Ollert betrachtet sich selbst nicht als eingeschränkt. In einem Interview mit seinem Hörgeräte-Ausrüster sagte er: «Meine Geschichte zeigt, was man trotz Hörverlust alles erreichen kann. Ich habe ein tolles Leben und fühle mich in keiner Weise eingeschränkt.»

Ähnlich sieht das Stefan Markolf. Er war der erste gehörlose Spieler im deutschen Profifussball. Vor über zehn Jahren machte er auf sich aufmerksam. Der Aussenverteidiger kam in der Saison 2007/08 sogar zu acht Einsätzen in der ersten Mannschaft von FSV Mainz 05. Mainz spielte damals noch unter Jürgen Klopp in der 2. Bundesliga. Markolf erklärte im März 2009: «Spätestens wenn man mich Fussball spielen sieht, merkt man, dass sehr gutes Hören im Fussball nicht zwingend notwendig ist. Ich spiele dafür mehr mit Ruhe und Übersicht.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)