Bei einem gezielten Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wurde der BVB-Innenverteidiger Marc Bartra schwer verletzt und musste operiert werden. Stars von anderen Klubs, aber auch Politiker und die Fifa zeigen sich betroffen und schockiert.

In Gedanken in Dortmund und @BVB. Erschreckend, was dort passiert ist... #BVBASM — Holger Badstuber (@Badstuber) 11. April 2017

Getrennt in den Farben, vereint gegen Gewalt! Alles Gute, @MarcBartra und dem gesamten Team des @BVB! Ich hoffe, es geht euch gut! #BVBASM — Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 11. April 2017

Unfassbar... In diesen Stunden müssen der Fussball und wir alle zusammenhalten ???????????????????????? Get well soon @MarcBartra! #BVBASM — Gerald Asamoah (@GeraldAsamoah14) 11. April 2017

Hope everybody is okay! ???????? @BVB — Jerome Boateng (@JB17Official) 11. April 2017

Ich kann es nicht fassen! Ich hoffe es geht euch allen gut @BVB! ???? — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 11. April 2017

Mein Herz ist bei meinen Freunden! Ich hoffe ihr verarbeitet es schnell. Bleibt stark ???????? Wir halten fest und treu zusammen @BVB #BVBASM pic.twitter.com/LKcQB5K7fA — Kevin Grosskreutz (@fischkreutz_KG) 11. April 2017

Der Sprecher der deutschen Regierung wünscht Marc Bartra gute Besserung:

Gute Besserung, @MarcBartra! Grosse Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 11. April 2017

Der deutsche Innen- und Sportminister Thomas de Maizière ist in Gedanken beim BVB:

Die Fifa hat ebenfalls offiziell reagiert: «Unsere Gedanken hier bei der Fifa sind nach den unerklärlichen Vorfällen von heute Abend bei der Dortmunder Bevölkerung, dem BVB-Team sowie bei den Fans von Borussia Dortmund und der AS Monaco.»

Statement of the Fifa President on the incident in Dortmund https://t.co/MADwtcrFXO — Fifa Media (@fifamedia) 11. April 2017

Auch Kanzlerkandidat Martin Schulz meldet sich zu Wort:

Ich bin schockiert. Gute Besserung! Und allen Fans eine gute und sichere Heimreise! https://t.co/XwqW9lX6ME — Martin Schulz (@MartinSchulz) 11. April 2017

Auch andere Clubs denken an die Kollegen in Dortmund, allen voran AS Monaco:

Thinking about all of our friends at @BVB this evening. YNWA. pic.twitter.com/yhcugXvPb6 — Liverpool FC (@LFC) 11. April 2017

Unsere ganze Unterstützung für @MarcBartra, @BVB und alle seine Fans — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11. April 2017

In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise. #BVBASM — FC Schalke 04 (@s04) 11. April 2017

We're sending our support to our friends at @BVB tonight. ? pic.twitter.com/QAAVtzjE4I — Manchester United (@ManUtd) 11. April 2017

