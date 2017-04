Griezmann trifft Real ins Mark

Bis zur 85. Minute schien Real Madrid einem knappen Derbysieg über Atlético zuzusteuern. Doch dann kam Antoine Griezmann. Der Franzose glich nach erstklassigem Zuspiel von Angel Correa zum 1:1 aus und tat damit auch dem FC Barcelona einen Gefallen. Die Katalanen haben heute Abend die Chance, mit einem Sieg beim Tabellenfünfzehnten Malaga nach Punkten zu Real aufzuschliessen. Barça hat jedoch dann ein Spiel mehr absolviert als der Erzrivale.

Real war kurz nach der Pause in Führung gegangen. Pepe verwertete eine Freistossflanke von Toni Kroos mit dem Kopf zum 1:0. Kurz darauf verletzte sich der Torschütze navch einem Zusammenprall mit Kroos an den Rippen und musste ausgewechselt werden.

Am Mittwoch gastiert Real Madrid in der Champions League beim FC Bayern, Atlético empfängt in seinem Viertelfinal-Hinspiel den englischen Meister Leicester City.

Real Madrid - Atlético Madrid 1:1 (0:0)

80'000 Zuschauer. - Tore: 52. Pepe 1:0. 85. Griezmann 1:1. (ak/sda)