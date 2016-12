Grosse Ehre für Cristiano Ronaldo

Der vielgeliebte Bad Boy: Wham!-Sänger George Michael ist tot. Er sei am Weihnachtstag «friedlich zu Hause eingeschlafen». Hier verlässt der Musiker und Schauspieler am 16. Februar 2005 eine Pressekonferenz für den Film «George Michael - Eine andere Geschichte» in Berlin.

(Bild: Tobias Schwarz) Mehr...