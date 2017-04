Inter schwach, Milan souverän

Die beiden Mailänder Verein streben das europäische Geschäft an und liefern sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die budgetierten drei Punkte am Wochenende holte aber nur die AC Milan, die das vor dem Abstieg stehende Palermo mit 4:0 deklassierte. Milan liegt nun auf dem sechsten Rang, zwei Punkte hinter den Europa-League-Rängen. Fünfter ist zurzeit Atalanta.

Inter Mailand hingegen musste sich dem ebenfalls auf einem Relegationsplatz liegenden Crotone mit 1:2 geschlagen geben. Für Crotone, den Aufsteiger aus Kalabrien, erzielte Diego Falcinelli beide Tore. Der 25-Jährige hat 11 der 25 Saisontore von Crotone geschossen.

Die AS Roma spielt bislang eine unglückliche Saison. Das Team von Luciano Spalletti gewinnt meistens und steht am Ende der Saison wohl trotzdem ohne Titel da. In den letzten vier Wochen feierten die Römer sechs Siege in Serie und schieden in dieser Phase trotzdem aus dem italienischen Cup und der Europa League aus. In der Meisterschaft haben sie nach dem 3:0 gegen Bologna 11 der 13 Rückrunden-Partien gewonnen und doch liegen sie weiterhin sechs Punkte hinter dem scheinbar unantastbaren Serienmeister Juventus Turin. (sda)