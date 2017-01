Liverpool blamiert sich

In einem Achterbahnspiel zog der FC Liverpool gegen Swansea City mit 2:3 den Kürzeren. Fernando Llorentes Doppelpack (48./52.) konnten die Reds mit zwei Toren von Roberto Firmino (55./69.) noch kontern, nicht aber den dritten Treffer der Waliser durch Gylfi Sigurdsson (74.).

Adam Lallana war dem neuerlichen Ausgleich in der 86. Minute ganz nahe, doch sein Kopfball ging knapp über die Latte. Für Liverpool ist es ein schwacher Trost, dass Firminos 2:2 das schönste Tor des Tages war – der Brasilianer nahm den Ball mit der Brust an und versenkte ihn per Dropkick im Netz.

Während Liverpool weiter sieben Zähler hinter Leader Chelsea liegt, verliess Swansea die Abstiegszone und belegt nun Rang 16.

Liverpool - Swansea City 2:3 (0:0)

53'169 Zuschauer. - Tore: 48. Llorente 0:1. 52. Llorente 0:2. 55. Firmino 1:2. 69. Firmino 2:2. 74. Sigurdsson 2:3. (ak)