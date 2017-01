Messi rettet Barca in letzter Minute

Der spanische Meister FC Barcelona hat in der Primera Division den Anschluss an Erzrivale Real Madrid verloren. Barca kam im Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal nicht über ein 1:1 hinaus. Lionel Messi rettete die Katalanen in der 90. Minute mit einem Traum-Freistoss wenigstens einen Punkt.

Lionel Messi vs Villareal (away) - Masterclass from the best ever pic.twitter.com/OlN9lT8CIx — infosmessi (@infosmessi_) 9. Januar 2017

Der Rückstand auf Real Madrid beträgt nun aber trotzdem schon fünf Punkte; und Real hat zudem eine Partie weniger ausgetragen. Villarreal war durch den siebten Saisontreffer des Italieners Nicola Sansone kurz nach der Pause in Führung gegangen.

Barcelona hat von den letzten sechs Meisterschaftsspielen vier nicht gewonnen und unter der Woche zudem im Cup-Hinspiel gegen Athletic Bilbao verloren. In der Rangliste rutschte der FC Barcelona hinter Europa-League-Sieger FC Sevilla auf den 3. Platz ab. (pat/si)