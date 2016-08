Mit Claudio Sulser ohne Umweg nach Russland

Es gibt ein Filmchen, das als perfekte ­Bewerbung für eine Stelle als Stürmer dienen würde, und dieses Best-of zeigt, wie einfach es sein kann, Tore zu schiessen. Der Stürmer also wühlt sich durch die gegnerische Abwehr und lupft den Ball über den Goalie, elegant, spektakulär. 13 Treffer in 50 Länderspielen, mit 11 Toren bester Angreifer im Europacup der Landesmeister 1978/79, Tor um Tor für GC, unnachahmlicher und auch eigenwilliger Dribbler – so lässt sich der Fussballer Claudio Sulser in seiner Karriere von 1973 bis 1989 am schnellsten definieren.

Wenn er heute zurückdenkt, erinnert er sich an einzelne Partien, als hätten sie vorige Woche stattgefunden. Etwa an das Halbfinal-Rückspiel im Uefa-Cup 1978. Das 0:1 in Bastia kostete den Finaleinzug: «Das ist eines dieser Spiele, das ich zu gern noch einmal bestreiten würde.» Der Tessiner frischt in Muri BE ein paar Episoden auf, hinter dem Haus des Fussballs sitzt er draussen im Schatten, und mit den Abstechern in die Vergangenheit mischen sich auto­matisch die Pläne, die er in neuer Funktion skizziert: Der bald 61-Jährige ist Nach­folger von ­Peter Stadelmann als Delegierter der Nationalmannschaft. Und nun möchte er mit der Schweiz er­leben, was er in seiner Zeit als Aktiver nicht geschafft hat: eine Endrundenteilnahme. Ab dem 6. September geht es um einen Startplatz an der WM 2018 in Russland, und Sulser wählt verbal keinen Umweg: «Unser Ziel ist klar: die direkte Qualifikation als Gruppensieger.» Erster Gegner ist im ausverkauften St.-Jakob-Park Europameister Portugal, bevor es zu EM-Achtelfinalist Ungarn geht. «Auf die Barrage verzichte ich lieber», sagt er. Und: «Ich will den maximalen Erfolg.»

Die EM in Frankreich verfolgte Sulser aus der Ferne und bilanzierte nach dem Aus im Achtelfinal gegen Polen: «Nüchtern betrachtet wurde eine Chance verpasst. An der WM gegen Argentinien klappte es nicht, nun an der EM nicht – ein drittes Mal sollte es nicht passieren.»

Positive Stimmung erzeugen

Aus dem Fussballer Sulser wurde kein Trainer und kein Sportchef, sondern ein Anwalt, der nebenbei einmal Präsident eines Tennisclubs war, von 2010 bis 2012 auch Chef der Fifa-Ethikkommission. Bei Swiss Olympic gehört er zur Disziplinar­kammer für Dopingfälle, bei der Fifa hat er den Vorsitz der Disziplinarkommission. Nun kommt also das Mandat des Nationalmannschafts­delegierten hinzu.

Um Akzeptanz braucht er nicht zu ringen, als ehemaliger Spitzenspieler hat er den Stallgeruch, der seinem Vorgänger fehlte. Auch wenn er weiss, wie vergänglich Ruhm ist und wie wenig der Name Sulser für die heutige Generation ein Begriff ist. Das merkte er, als er einst an einem Fest eines Luzerner Vereins als «früherer Nationalspieler» angekündigt wurde und die Jungen in ihren Smartphones googeln mussten, um wen es sich beim Gast eigentlich handelt.

Sulser versteht seine Aufgabe nicht als Zeitvertreib: «Ich liebe den Fussball. Und ich liebe Herausforderungen.» Auflehnen will er sich gegen eine Stimmung im Land, die ihm nicht gefällt: «Wenn sich die Schweiz für ein Turnier qualifiziert, habe ich das Gefühl, dass sich die Leute nicht einmal mehr richtig freuen. Das muss sich wieder ändern.»

