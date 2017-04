Nur Remis für Real – aber Barça verpasst Chance

Bis zur 85. Minute schien Real Madrid einem knappen Derbysieg über Atlético zuzusteuern. Doch dann kam Antoine Griezmann. Der Franzose glich nach erstklassigem Zuspiel von Angel Correa zum 1:1 aus und tat zu diesem Zeitpunkt dem FC Barcelona einen Gefallen.

Real war kurz nach der Pause in Führung gegangen. Pepe verwertete eine Freistossflanke von Toni Kroos mit dem Kopf zum 1:0. Kurz darauf verletzte sich der Torschütze nach einem Zusammenprall mit Kroos an den Rippen und musste ausgewechselt werden.

Am Mittwoch gastiert Real Madrid in der Champions League beim FC Bayern, Atlético empfängt in seinem Viertelfinal-Hinspiel den englischen Meister Leicester City.

Neymars rote Karte

Trotz dieses Unentschiedens vergrösserte Real seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Barcelona. Die Katalanen unterlagen Malaga überraschend 0:2 und verloren dabei ihren Stürmer Neymar durch einen Platzverweis. Der Brasilianer wurde für einen Check gegen seinen Gegenspieler allerdings mit dem direkten Ausschluss etwas gar hart bestraft. Ob Neymar in zwei Wochen im Clasico im Bernabéu gegen Real wieder mit dabei sein wird, ist fraglich.

Dank dem Unentschieden von Atlético schaffte der FC Sevilla in der Tabelle wieder den Anschluss an die auf Platz 3 liegenden Madrilenen. Die Andalusier siegten gegen Deportivo La Coruña 4:2 und beendeten damit die Serie von fünf sieglosen Partien in der Meisterschaft.

Real Madrid - Atlético Madrid 1:1 (0:0)

80'000 Zuschauer. - Tore: 52. Pepe 1:0. 85. Griezmann 1:1.

Malaga - Barcelona 2:0 (1:0)

28'314 Zuschauer. - Tore: 32. Ramirez 1:0. 91. Jony 2:0. - Bemerkung: 66. Rote Karte gegen Neymar (Barcelona).

(ak/fal/sda)