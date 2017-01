Posse um Klopps Abwehrspieler

Jürgen Klopp befindet sich in einer ungewöhnlichen Situation. Nur zu gerne würde er Joel Matip fürs FA-Cupspiel von heute Abend gegen den Viertligisten Plymouth Argyle einsetzen, aber er darf nicht. Möglicherweise. Denn der Innenverteidiger stand Mitte Dezember im erweiterten Aufgebot von Kamerun für den Afrika-Cup, obwohl er eigentlich nicht mehr für sein Land spielen wollte – und Matip sein letztes Länderspiel im September 2015 absolvierte.

Der 25-Jährige sagte noch im Dezember ab, was den Zorn des Nationaltrainers Hugo Broos auf sich zog: «Er hat seine persönlichen Interessen über die seiner Nationalmannschaft gestellt. Der Verband behält sich gemäss Fifa-Regularien Sanktionen vor.» Will heissen: Während Kamerun noch im Afrika-Cup vertreten ist, darf Matip eigentlich nicht für seinen Verein auflaufen.

Rechtliche Grauzone

Eigentlich. Denn ganz so klar ist die Angelegenheit nicht, schliesslich hatte Matip vor mehr als einem Jahr den Rücktritt erklärt. Nur: Wie offiziell? Womöglich habe er es versäumt, den Verband in einem Brief darüber in Kenntnis zu setzen, schreiben britische Medien. Klopp hat dafür keine Antwort, wie er an der Pressekonferenz am Dienstagabend sagte: «Wir waren in diesem Prozess nicht involviert, weil er da noch nicht unser Spieler war.» Von 2000 bis Sommer 2016 spielte der deutsch-kamerunische Doppelbürger für Schalke. «Vielleicht hätte ihm sein ehemaliger Club sagen können: ‹Vergiss nicht deswegen einen Brief zu schreiben›», schickte Klopp einen Seitenhieb nach Gelsenkirchen.

Frustriert erklärte Klopp: «Stand jetzt, denken wir nicht nur, sondern sind uns sicher, dass wir nichts falsch gemacht haben und dass Matip nichts falsch gemacht hat.» Der Spieler befindet sich in einer rechtlichen Grauzone, weshalb Liverpool Klarheit von der Fifa will. Klopp geht davon aus, dass der Weltfussballverband am Freitag entscheidet, ob er den Fall offiziell untersucht. Wenn ja, würde nach sieben bis zehn Tagen eine Antwort kommen. Klopp: «Und wenn es dann heisst, es ist alles okay, hat er vier Spiele nicht gespielt, obwohl er nichts falsch gemacht hat.»

«Länder können sogar die EU verlassen»

Zur Sicherheit verzichtet der Trainer heute Abend auf seinen Abwehrspieler, lässt seinem Frust aber freien Lauf: «Es ist ja nicht so, dass wir ihn nicht hätten gehen lassen. Wir sagen ja nicht: ‹Afrika-Cup? Das passt uns jetzt aber gerade gar nicht.›» Aber wenn jemand nicht für seine Nationalmannschaft spielen wolle, sei das seine eigene Entscheidung: «Es ist eine freie Welt, wir können alle Entscheidungen treffen. Länder können sogar die EU verlassen. Da kann auch niemand sagen: ‹Das könnt ihr nicht.›»

Noch besteht die Hoffnung bei den Reds, dass der kamerunische Verband Matip mittels offizieller Bestätigung freigibt, schliesslich hat das Turnier am 14. Januar begonnen. Ausserdem stand er nie im finalen Kader des bis 5. Februar dauernden Turniers. (fas)