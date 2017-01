Xhaka sieht schon wieder Rot

Lange lief Arsenal an, lange bemühte es sich, lange blieb es erfolglos. Als in der 59. Minute Shkodran Mustafi per Kopf das 1:0 erzielte, schien sich alles doch noch zum Guten zu wenden in diesem Spiel gegen Burnley. Doch es kam anders.

Nur wenige Minuten später war die Freude vorbei: nach einem Foul sah Granit Xhaka direkt Rot. Zum zweiten Mal in dieser Saison.

Many players have got away with worse. pic.twitter.com/koPiJvpAUW — ArsenalGIF (@ArsenalGIF) January 22, 2017

Xhakas Intervention war hart, es gab aber auch schon ähnliche Situationen, die nicht mit Rot endeten. Doch Schiedsrichter Jon Moss zögerte nicht lange und schickte den Schweizer Nationalspieler in die Kabine. Es war auch Moss, der ihm im Oktober gegen Swansea direkt Rot gezeigt hatte.

Spektakel in der Nachspielzeit

Doch das Spiel hatte seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Schiedsrichter Moss liess sieben Minuten nachspielen. In der 93. Minute wurde Ashley Barnes im Strafraum gefoult – Burnleys Andre Gray traf zum Ausgleich. Nun warfen die Londoner alles nach vorne, kämpften, rannten. Die Zeit lief gegen sie. Arsène Wenger tobte an der Seitenlinie so fest, dass er auf die Tribüne verbannt wurde.

Es lief nun die 97. Minute. Alexis Sanchez flankte in den Strafraum, Koscielny wurde von Ben Mees Fuss am Kopf getroffen, und wieder zeigte Moss auf den Penaltypunkt. Als Schlusspunkt dieser verrückten Endphase verwandelte Alexis Sanchez den Penalty in der 98. Minute zum 2:1-Sieg für Arsenal. Nachdem Tottenham, Manchester City und Liverpool am Samstag alle Punkte liegen liessen, kamen die Londoner damit zwischenzeitlich bis auf 5 Punkte an Leader Chelsea heran.

Der Titelverteidiger schwächelt weiter

Ebenfalls nicht nach Wunsch läuft es weiterhin Titelverteidiger Leicester. In Southampton verlor es 0:3 und liegt noch fünf Punkte vor den Abstiegsrängen. In der letzten Saison hatte der überraschende Meister elf Auswärtspartien gewonnen. Seit letztem Sommer blieb das Team von Trainer Claudio Ranieri in allen elf Spielen auf fremdem Terrain sieglos. Dazu kassierte Leicester bereits ein Tor mehr (37) als in der Meistersaison insgesamt.

Die 21 Punkte nach 22 Runden sind eine erschreckend schwache Marke. Mit Ipswich in der Saison 1962/63 (ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet) hatte erst ein Meister zum gleichen Zeitpunkt eine gleich schwache Bilanz vorzuweisen. Immerhin: Ipswich verhinderte damals den Abstieg in die Second Division.

Premier League. 22. Runde: Arsenal - Burnley 2:1 (0:0). - 59'955 Zuschauer. - Tore: 59. Mustafi 1:0. 93. Gray (Foulpenalty) 1:1. 98. Sanchez (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka. 65. Rot gegen Xhaka (Foul).

Southampton - Leicester 3:0 (2:0). - 30'548 Zuschauer. - Tore: 26. Ward-Prowse 1:0. 39. Rodriguez 2:0. 86. Tadic (Foulpenalty) 3:0.