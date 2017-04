YB bezahlt Punkt in Basel teuer

Der hart umkämpfte Spitzenkampf bot den über 30'000 Zuschauern im St. Jakob-Park attraktiven Fussball. Erst nach einer Stunde flachte das Niveau etwas ab. Da stand es bereits 1:1 und die Basler standen dem Sieg gefühlsmässig etwas näher, weil die Berner ab der 74. Minute und dem Platzverweis gegen Roger Assalé in Unterzahl agieren mussten. Der Stürmer von der Elfenbeinküste sah nach einer Tätlichkeit gegen den Basler Abwehrspieler Blas Riveros die Rote Karte.

Es war der zweite gewichtige Ausfall in der YB-Offensive: Kurz vor der Pause musste Topskorer Guillaume Hoarau nach einer Hüftluxation auf der Bahre vom Feld getragen werden. Die beiden Stürmer waren gemeinsam am Führungstreffer der Gäste beteiligt gewesen. Assalé hatte von der rechten Seite scharf zur Mitte geflankt. Hoaraus Kopfball prallte von der Brust eines Basler Verteidigers direkt vor die Füsse von Yoric Ravet, der zur YB-Führung in der 18. Minute einschiessen konnte. Erst nach 54 Minuten schaffte der Gastgeber den verdienten Ausgleich. Mohamed Elyounoussi köpfelte einen Corner von Luca Zuffi wuchtig zum 1:1 unter die Latte.

Der Franzose wurde sofort nach seiner Auswechslung zur Kontrolle ins Spital gebracht. YB-Trainer Adi Hütter bestätigte nach Spielschluss, dass Hoarau eine Hüftluxation erlitten hatte. Damit droht dem 18-fachen Saisontorschützen ein längerer Ausfall. Der Stürmer wurde noch am Sonntag Abend operiert.

Basel - Young Boys 1:1 (0:1) 30'817 Zuschauer. - SR Bieri. Tore: 18. Ravet (Hoarau) 0:1. 54. Elyounoussi (Zuffi) 1:1. Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré (46. Riveros); Xhaka, Zuffi; Callà (77. Fransson), Delgado (67. Sporar), Elyounoussi; Doumbia. Young Boys: Mvogo; Mbabu, von Bergen, Rochat, Joss (54. Lecjaks); Ravet (84. Schick), Bertone, Zakaria, Sulejmani; Hoarau (42. Frey), Assalé. Bemerkungen: Basel ohne Steffen (gesperrt), Balanta, Bua (beide verletzt) und Gaber (krank). Young Boys ohne Obexer, Sanogo (beide gesperrt) und Wüthrich (beide verletzt). Platzverweis: 74. Assalé (Tätlichkeit). Verwarnungen: 24. Xhaka (Foul), 51. Frey (Foul), 74. Riveros (Foul), 90. Akanji (Foul).

