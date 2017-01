Zoff um Diego Costa

Der Gedanke ist in den vergangenen Wochen gereift, der Trainer Conte hat es tatsächlich geschafft, den Stürmer Costa zu disziplinieren. Den hitzköpfigen Brasilianer, den Mann mit der kurzen Lunte, den launischen Unsympath. Der Gedanke war falsch, das zeigte sich spätestens heute, als der Brasilianer nicht zum Spiel nach Leicester mitreisen durfte (Chelsea gewann 3:0). Der Grund: Eine Disziplinarmassnahme.

Costa hat sich mit Conte verkracht. Costa hat behauptet, unter Rückenproblemen zu leiden und daher die letzten drei Tage nicht mit der Mannschaft mittrainieren können. Die Ärzte wiederum fanden, die Schmerzen seien nicht allzu gravierend, Trainer Conte schlug sich auf deren Seite, was wiederum Costa erzürnte.

Laut Telegraph schrien sich die beiden an, angeheizt hat den Streit ein Angebot aus China, das Costa ein Lohn von 35 Millionen Euro garantieren würde. «Go to China!», soll Conte während des Streits Costa zugerufen haben.

Übergewichtig und torgefährlich

Es ist eine weitere Episode aus Costas Auf und Ab in London. Die Kurzfassung geht so: 2014 kam Costa nach England, er schoss gleich 20 Tore, doch so richtig wollte es ihm nicht gefallen. Die Beziehung zur Freundin zerbrach, mit dem Englisch haperte es, und das miese Londoner Wetter – ja, das kann Südamerikaner schon mal belasten. Costa wollte weg.

Die Leute von Chelsea merkten das und schickten ihn im Sommer 2015 mit zusätzlichen Freitagen in die Heimat nach Brasilien: Er solle Geist, Körper und Herz wiederherstellen. Costa machte genau das und kehrte übergewichtig und völlig ausser Form nach London zurück. Er verkrachte sich mit Trainer Mourinho, verlustierte sich mit Undiszipliniertheiten und wollte wieder weg – doch dann kam Antonio Conte, und Costa schoss in der ersten Saisonhälfte 14 Tore.

Dann kamen die Schmerzen und die Chinesen. (czu)