Zwei Teenager demütigen Guardiola

Nach der 21. Runde scheint das Rennen um die englische Meisterschaft für Manchester City und seinem im Sommer mit grossem Trara empfangenen Trainer Josep Guardiola gelaufen. City, das im FA-Cup zuletzt mit einem 5:0 über West Ham auf das kümmerliche 2:1 gegen Aufsteiger Burnely reagiert hatte, handelte sich am Sonntagnachmittag die fünfte Saisonniederlage ein. Und es war eine deftige Niederlage.

Romelu Lukaka erzielte in der 38. Minute aus rund elf Metern die Führung für die Gastgeber und stand auch am Ursprung des vorentscheidenden 2:0 durch Kevin Mirallas (47.). Der erst 18-jährige Tom Davies (79.) und der ein Jahr ältere Debütant Ademola Lookman (94.) erhöhten das Skore noch auf 4:0. Die höchste Niederlage für City in dieser Saison.

Während Lookman Manchesters spanischen Keeper Claudio Bravo mit einem Tunnel demütigte, war Davies' Treffer einer der Marke Traumtor: Der Mittelfeldspieler war nach einem 60-Meter-Sprint und einem Doppelpass mit Barkley per Lupfer erfolgreich.

Schon am kommenden Wochenende steht ein weiteres Spitzenspiel an: Das zweitklassierte Tottenham gastiert in Manchester. Diese Partie darf City auf keinen Fall verlieren, sonst schwimmen die Felle auch im Kampf um einen Champions-League-Platz langsam aber sicher davon.

Everton - Manchester City 4:0 (1:0)

39'588 Zuschauer. - Tore: 34. Lukaku 1:0. 47. Mirallas 2:0. 79. Davies 3:0. 94. Lookman 4:0.

(ak/sda)