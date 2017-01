Auch Cunti kann die Klotener Sorgen nicht mildern

Über sieben Jahre sind vergangen, seit Luca Cunti ein anderes NLA-Trikot trug als jenes der ZSC Lions. Es war eine schwierige Zeit damals. Die Karriere stockte, mental und körperlich ermattet vom Pfeifferschen Drüsenfieber brach er die Saison bei den SCL Tigers ab. Erst die hemdsärmlige Aushilfsarbeit im ­Gipsergeschäft seines Vaters half ihm, wieder Perspektiven zu finden. Und auf dem Eis holte ihn Lions-Coach Bob Hartley aus der Vergessenheit.

Und nun steht Cunti erneut an einem Wendepunkt. Nach 291 Einsätzen und zwei Meistertiteln in Zürich ausgemustert, muss der sensible Techniker mit dem eleganten Laufstil wieder Vertrauen fassen. Er versucht dies bis Saisonende beim EHC Kloten. Ausgerechnet.

Doch Anfeindungen bekommt der 27-Jährige nach dem innerkantonalen Wechsel nicht zu hören. Alle im Klotener Umfeld sind froh, dass die Clubleitung nach dem Abgang Santalas für Verstärkung auf der Mittelachse gesorgt hat. Und Pluspunkte holte sich Cunti schon vor seinem Debüt: Auf die Rücken­nummer 10, die ihm angeboten wurde, verzichtete er aus Respekt gegenüber Marcel Jenni, der Clubgrösse, welche diese Nummer einst getragen hatte. Stattdessen lief er gegen Lausanne mit der 11 auf. Hauptsache wieder spielen.

Lausanne effizienter als im Cup

Resultatmässig wurde es ein bitterer Abend: Die Waadtländer, mit dem guten Gefühl von sechs Meisterschaftserfolgen in Serie nach Kloten gereist, kamen zu einem letztlich ungefährdeten 6:4. ­Einiges am Geschehen erinnerte an den Cup-Halbfinal von vergangener Woche, wo sie bereits mit 44:16 Schüssen dominiert und dennoch verloren hatten. Diesmal zeigten sie sich effizienter.

Und so erlebte Cunti einen zwiespältigen Einstand. Denn er persönlich bekam, was er gesucht hatte: Coach Tirkkonen gab ihm in einer Linie zwischen Grassi und Leone sowie im Powerplay viel Auslauf. Total rund 19 Minuten. «Es war natürlich kein Vergleich zu vorher. Jeder weiss, dass man mit nur zwei, drei Einsätzen pro Drittel keinen Rhythmus findet», sagte er. «Nun war es so wie ­früher beim ZSC.»

Cunti zeigte einige dieser kecken Dribblings, die ihn so unberechenbar machen. Sogar Checks, sonst nicht gerade seine Kernkompetenz, teilte er aus. Und dann nach 16 Minuten traf er auch noch: Sein 2:2 im Powerplay, als er eine Hereingabe Praplans ins Tor lenkte, hätte die Geschichte des Spiels werden können.

Ex-Klotener Herren mit Hattrick

Doch das Comeback vom gewohnt frühen 0:2-Rückstand konnte nicht kaschieren, dass die Lausanner das strukturiertere Team waren. Kaum begann das Mitteldrittel, zogen sie wieder weg, diesmal endgültig. Abwehrchef Junland lancierte die Angriffe, vorne überzeugte Herren als Vollstrecker. Der Ex-Klotener traf gleich dreimal, jeweils unter gütiger Hilfe der EHC-Verteidiger, die jegliche Zuordnung vermissen liessen.

Trotz gelungenem Cunti-Debüt, trotz der Rückkehr von Ramholt sowie Grassi, welcher sogar zwei Skorerpunkte beisteuerte: Die Sorgen der Klotener sind grösser geworden. Weil die Konkurrenten am Strich – Lugano, Davos und Genf – allesamt gewannen, beträgt der Abstand zu einem Playoff-Platz neu fünf Punkte. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)