Captain von Crosby, Bieler im Herzen

Der Mann weiss, dass das Gespräch ­irgendwann auf dieses Thema kommt. «Es stimmt, ich habe meine Schlittschuhe vergessen», sagt Marc-Antoine Pouliot, «aber so etwas kommt häufiger vor, als man denkt. Nur dass es diesmal sofort nach aussen drang.»

Am 1. Oktober war das, beim Auswärtsspiel in Zug. Pouliot stand damals noch im Kader von Fribourg, das auf dem zweitletzten Platz lag. Nichts ging mehr, der Trainer war schon Wochen ­zuvor zurückgetreten, ein Sündenbock willkommen. Es traf den 31-jährigen Stürmer. Er wurde auf unbestimmte Zeit suspendiert mit dem Ziel, den Vertrag baldmöglichst aufzulösen.

So wurde Gottérons Fehlstart zum Bieler Glück. Pouliot wollte in der Schweiz bleiben, und im Seeland hatte er starke Wurzeln. Als er vor vier Jahren in die NLA kam, hiess seine erste Station Biel, später lernte er dort seine heutige Frau kennen, die Tochter eines Stadtrats. Dass sein neuer Job ihn nun zurück zum EHC führte, nennt er ein grosses Glück: «Biel war immer für mich da.»

«Vielleicht bin ich langsamer»

Das Gefühl ist gegenseitig. Vier Wochen nach der Suspendierung im Üechtland war der Deal mit Biel besiegelt, und obschon der Kanadier nach wenigen Tagen seinen zweiten Trainerwechsel der Saison erlebte, war die Fortsetzung erfreulich. Unter Mike McNamara fing sich das Team, und im Dezember kletterte es bis auf Rang 5. In der Hauptrolle: Marc-­Antoine Pouliot. Der Angreifer blühte auf, buchte in 7 Spielen 5 Tore und 7 Assists.

Er fühle sich wieder zu Hause, sagt Pouliot. Auch wenn der EHC von heute mit jenem von 2012 kaum mehr zu vergleichen ist.

Das betrifft nicht nur den Trainer, der ihn zweimal holte. Auch abgesehen von Kevin Schläpfer ist der Club ein anderer. Da ist an erster Stelle die Tissot-Arena. Er habe zwar gern im alten Eisstadion ­gespielt, so Pouliot. «Die Atmosphäre mit dem gelben Hallenlicht und den Fans war speziell», sagt er. Doch es sei sicher Zeit gewesen für etwas Neues.

Ebenfalls verändert hat sich das Spiel selbst. «Die Liga ist viel besser geworden, die Spieler viel schneller», sagt Pouliot. Dann macht er eine Pause, lächelt und fügt an: «Vielleicht bin auch ich einfach langsamer geworden, wer weiss.»

Der Blick zurück: Er ist bei wenigen Spielern so reizvoll wie bei Pouliot. Weil er selbst einst als überragendes Talent galt, 2003 von Edmonton in der ersten Runde gedraftet wurde. Er machte auch eine gute Karriere, brachte es auf ­immerhin 200 Spiele in der besten Liga der Welt. Und doch ist es nicht ­allein Pouliots Weg, der bemerkenswert ist, auch seine Weggefährten sind es. «Nicht viele haben die Chance, mit drei der zehn besten Spieler der Welt zu spielen», ist dem Kanadier bewusst.

Crosby, Seguin und Kane

Da war zuerst einmal Sidney Crosby. Zwei Jahre waren die beiden bei ­Rimouski im selben Juniorenteam, wobei der Captain Pouliot hiess. 2004/05, als die NHL-Saison wegen des Lockouts ausfiel und die geballte Aufmerksamkeit der Eis­hockeynation Kanada den Teenagern galt, war besonders erinnerungsträchtig. «Wo immer wir hinkamen, ­waren die ­Arenen voll», schwärmt Pouliot. Wie besonders all das war, realisierte er aber erst im Rückblick: «Ich habe zwei Jahre lang mit dem besten Spieler der Welt ­gespielt – das war grossartig.»

Und dann waren da noch Patrick Kane und Tyler Seguin, die Bieler Lockout-Gäste 2012. Es war dasselbe Jahr, in dem auch Pouliot nach Biel kam, und ­besonders zu Seguin entstand eine enge Bindung. Sie hatten gemeinsame Bekannte, waren beide Single, die Freundschaft hielt auch nach Seguins Heimkehr. Fährt er immer noch Maserati? «Ich glaube, er hat jetzt zwei oder drei Autos», sagt Pouliot, «er wechselt oft – wenn er heute das eine hat, hat er morgen vielleicht schon ein anderes.»

Dank an den Vorstand

Pouliots Weg war ein anderer. Er lernte eine Einheimische kennen, blieb in der Schweiz, heiratete. Seine Rückkehr zu Biel sieht er als Herzensangelegenheit. «Um das zu ermöglichen, hat der Vorstand viel Aufwand betrieben», so der 31-Jährige, «sie wollten mich wirklich, und ich schätze das sehr. Jetzt will ich beweisen, dass sie richtig lagen.»

Das ist ihm bisher gut gelungen. Dem Team läuft es, und obschon mit Earl, Micflikier und Rajala schon drei ausländische Stürmer für nächste Saison unter Vertrag sind, macht Pouliot keinen Hehl daraus, dass auch er sich seine Zukunft hier gut vorstellen kann. Sein Dezember macht Appetit auf mehr.

