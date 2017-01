Die ZSC Lions feilen an ihrer Heimstärke und Playoff-Fitness

Obschon es noch 42 Tage dauert bis zum Start des Playoff, spukt dieses bei den ZSC Lions schon in vielen Hinterköpfen herum. Am 4. März muss das Team bereit sein – und darauf wird derzeit alles ausgerichtet. Die schwedischen Coaches lassen unter der Woche härter an Kondition und Kraft feilen als zuvor und nehmen auch einmal schwere Beine ihrer Spieler in Kauf. Trotzdem sollen dann am Wochenende in den Spielen noch Schwachpunkte ausgemerzt werden wie das Verhalten in der eigenen Zone und die mangelnde Effektivität in Box- und Powerplay. Zudem gelte es, so Headcoach Hans Wallson, im eigenen Stadion ein «Siegerfeeling» zu entwickeln.

In dieser Hinsicht sind die Lions auf gutem Weg. Das 5:1 gegen ein schwaches Servette war ihr vierter Sieg nacheinander im Hallenstadion. Die letzte Heimniederlage war das ominöse 1:6 gegen den SCB in der Vor-Weihnachtszeit. Und wenn die Zürcher bei dieser Mini-Serie etwas auszeichnete, war es die defensive Stabilität. Nur fünf Gegentore mussten sie hinnehmen, gegen Servette wurde vor allem das Unterzahlspiel getestet. Es bestand die Prüfung. Sogar eine Minute mit drei gegen fünf überstanden die Lions unbeschadet, wobei sich die alte Weisheit bestätigte, dass der Goalie der beste Boxplay-Spieler ist.

Die Nummer 1, die nicht spielt

Der hiess bei den Zürchern erneut Schlegel, der seinen siebten Sieg nacheinander feierte und wieder eine überzeugende Leistung zeigte. Das wirft die Frage auf, wann die Coaches damit ­beginnen wollen, Flüeler im Hinblick aufs Playoff wieder aufzubauen. Wer heute in Ambri spielt, mochte Wallson noch nicht verraten. Er wiederholte nur seinen Standardsatz, dass er Flüeler als Nummer 1 betrachte. Der Schwede fügte an, er würde sein Goalieduo gegen ­keines der Liga tauschen.

Wenn wir schon beim Torhüter sind: Servettes Mayer sorgte in der 12. Minute für die spektakulärste Szene, als er seinen Arbeitsplatz verliess, um den Puck zu spielen, diesen dann aber Thoresen auf den Stock passte. Der Norweger bedankte sich mit dem 2:0. Schon dem ZSC-Führungstor durch Herzog nach 82 Sekunden war ein Fehlpass voran­gegangen – von Vukovic.

Die Genfer Geschenke

Diese Genfer Geschenke lenkten die Partie früh in Zürcher Bahnen. Spannung und Intensität kamen nie richtig auf. «Unsere Leistung war okay, nicht mehr», analysierte Thoresen treffend. «Wir waren effizient.» Servette ist in dieser Form, obschon es fünf Punkte Vorsprung auf Kloten hat, noch nicht fürs Playoff gesetzt. Die Abwehr ist anfällig, in der Mitte fehlt der verletzte Romy, nur der flinke Gerbe wirbelte ab und zu. Bei den ZSC Lions gelang Rückkehrer Wick das erste Tor seit dem 3. Dezember. Ihm ist zu wünschen, dass er in den nächsten Wochen zur Form des Herbst zurückfindet, als er das Team zu manchem Sieg führte.

Auch seine Gedanken sind schon beim März: «Wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie vergangene Saison, als wir es die letzten zehn Spiele der Qualifikation zu locker nahmen.» Die Quittung folgte im Viertelfinal. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)