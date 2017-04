Fan schaut Spiel trotz Schraubenzieher im Kopf

Für Mark Streit hat das NHL-Playoff zwiespältig begonnen. Einerseits haben seine Pittsburgh Penguins in der Serie gegen die Columbus Blue Jackets mit 1:0 vorgelegt, andererseits musste der 39-jährige Verteidiger die Partie von der Tribüne aus verfolgen. So «mitgelitten» wie ein Penguins-Fan hat Streit aber ziemlich sicher nicht.

Während der Partie bekam die Polizei einen Notruf aus einem Auto-Laden in Carrick, einem Vorort von Pittsburgh. Dort angekommen, entdeckten die Offiziere den Ladenbesitzer blutend mit einem Schraubenzieher im Kopf. Der 43-jährige Pittsburgh-Fan habe sich gemäss der Polizei zuvor mit einem jüngeren Mann gestritten. Die Situation sei eskaliert, der Mann habe dem Ladenbesitzer einen Schraubenschlüssel in den Kopf gerammt und sei geflüchtet.

Last night a Penguins fan got stabbed in the head with a screwdriver but refused to go the hospital until after the game pic.twitter.com/7p05Sr9lGk