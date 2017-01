Gross rausgekommen

Möglichst schnell. Möglichst weit. Möglichst stark. Der Sport zieht seine Faszination vor allem aus den Extremen. Möglichst klein gilt dabei jedoch kaum je als ­gepriesenes Attribut. Erst recht nicht im Eishockey, wo sich allerlei Konformisten und Konservative tummeln. Das hat auch Nathan Gerbe erfahren: «Die Leute suchen Gründe, warum du nicht spielen solltest. Sie lieben das Zweifeln.»

Bei Servette spielte der kleine Nathan Gerbe zuletzt gross auf. Foto: Keystone

Der US-Amerikaner bekam immer wieder zu hören, er tauge nicht für eine Profilaufbahn. Klein war er seit je. Und bereits mit 16 hörte Gerbes Körper auf zu wachsen, stoppte bei 1,65 Metern. Geboren in Michigan, nahe Detroit und der kanadischen Grenze, konnte er sich seine­ Zukunft jedoch nur im Eishockey vorstellen. Und als diese Dringlichkeit auch den Eltern bewusst wurde, ordnete die Familie alles diesem Ziel unter.

In einem packenden Bericht auf dem Online­portal «Players’ Tribune» erinnert sich Gerbe, wie er im Sommer mit seinen beiden Brüdern jeweils einen ­Geländewagen durchs Parkhaus stiess. Als Krafttraining. Und wenn der Vater das Gefühl hatte, sein Sprössling habe in einem Match nicht alles gegeben, warf er ihn auf der Heimfahrt acht Kilometer vor dem Haus aus dem Auto, damit er den Rest zu Fuss zurücklegen musste. «Solche Lektionen lenkten mich auf den richtigen Weg», ist Gerbe überzeugt. «Ich verdanke alles meinen Eltern.»

Vater arbeitete im Untergrund

Sein Vater schuftete 20 Jahre lang als Rohrverleger im Untergrund. Nie sah Gerbe, dass er sich beklagte. Diese ­Zähigkeit, dieser Arbeitswille und Biss prägten auch ihn. Gemeinsam legten sich Vater und Sohn während Gerbes ­Juniorenzeit einen Plan zurecht: Um sich auf dem Eis Respekt zu verschaffen, suchte er sich jeweils den grössten Spieler des Gegners aus – und traktierte ihn dann im ersten Einsatz mit Crosschecks. «Mit ­diesem Wilden ist nicht zu spassen», sollte die Botschaft lauten.

Die Aufopferung trug Früchte. Zuerst im US-Ausbildungsprogramm, später in der ­Universitätsliga machte sich Gerbe einen Namen. Und dann 2008 war es so weit: Für die Buffalo ­Sabres ­debütierte er in der NHL. Als kleinster Spieler der Liga. Nur in den 20ern soll es einen Goalie, genannt «Shrimp», gegeben haben, der noch kleiner ­gewesen war. Aber ­gemessen daran, wie sich die körper­lichen Voraussetzungen ­seither entwickelten, war Gerbes Vorstoss beachtlich. Und ein Muntermacher für andere ­Spieler von überschaubarer Grösse.

Manche sahen ihn als leichtes Ziel

Einfacher wurde es trotzdem nicht. Denn wer nicht gross ist, bringt meist auch nicht allzu viel auf die Waage. 81 Kilogramm sind es bei Gerbe. Oft hatte er in den Bandenkämpfen nur schon ­wegen seiner Postur das Nachsehen. Manche sahen in ihm ein leichtes Ziel. In seiner NHL-Zeit brachen ihm Knöchel, Hand und Rippen, musste er sich Operationen an ­Rücken und Handgelenk unterziehen lassen. «Die meisten sind sich nicht ­bewusst, was kleine Spieler tagtäglich durchmachen müssen», sagt Gerbe. Hinzu kamen die Beleidigungen und Sprüche, die er jedoch bald nur noch als Rauschen im Ohr empfunden habe.

Acht Saisons hielt er sich in der NHL – fünf in Buffalo, drei in Carolina. Im letzten Sommer unterschrieb er nochmals bei den New York Rangers. Doch die gewünschte Rolle in einer der beiden Topreihen konnten die ihm nicht bieten. Und als sie ihn im Oktober ins Farmteam abschieben wollten, pochte Gerbe auf eine Vertragsauflösung, damit er nach Genf wechseln konnte. Mit Manager Chris McSorley war er schon seit fünf Jahren in Kontakt gewesen. Erst jetzt war der 29-Jährige aber bereit für den einschneidenden Karriereschritt.

7 Punkte in 7 Partien für Gerbe

Wie so viele Ausländer vor ihm schätzt Gerbe die hohe Lebensqualität in der Schweiz. Auf Instagram versorgt er seine Follower regelmässig mit Momentaufnahmen aus seinem Familienleben mit Sohn Lenny (6 Monate) und Tochter Blake (19 Monate): Ob am Fusse des ­Matterhorns, bei den Vereinten Nationen oder am See von Annecy – die ­Gerbes haben schon ­einiges erkundet.

Auf dem Eis musste der Stürmer seine Rolle, zurück in der offensiven Verantwortung, erst finden. Nach einem dezenten Start kam er zuletzt jedoch ­immer besser in Fahrt: 2017 steht er bei 7 Punkten in ebenso vielen Partien. Es kommt ihm entgegen, dass in der NLA die Laufarbeit über der Physis steht. Die Beleidigungen hätten ebenfalls abgenommen, sagt er. Oft genug werden Dummschwätzer bestraft: Berns Marc ­Arcobello (1,73 m) und Zugs Lino Martschini (1,67 m) etwa sind in den Top 5 der Skorerliste zu finden. Die Kleinsten ­spielen in dieser Liga gross auf. (Tages-Anzeiger)