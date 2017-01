Kloten kann endlich wieder gewinnen

Ausgerechnet der Tessiner Daniele Grassi war als Doppeltorschütze der Matchwinner für Kloten beim 3:2-Sieg in Lugano. Grassi, der in der letzten Saison noch für Ambri-Piotta stürmte, erzielte mit seinem siebten NLA-Saisontor zum Auftakt des Mitteldrittels das 1:1. Und fünf Minuten vor Spielende bereitete er das Siegtor von Drew Shore zum 3:1 vor.

Kloten verkürzte mit dem Sieg als Neunter den Rückstand auf den achtklassierten Cupfinal-Gegner Genève-Servette auf fünf Punkte. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren die Zürcher Unterländer noch im 10. Rang klassiert. Damals schafften sie mit acht Siegen in elf Spielen aber noch den Sprung in die Top 8. Aktuell kam Kloten zum erst zweiten Sieg aus den letzten 14 Spielen.

Der amerikanische Verteidiger Bobby Sanguinetti feierte bei Kloten nach sechswöchiger Verletzungspause wegen einer Hirnerschütterung ein überzeugendes Comeback. Der von Kloten neu verpflichtete kanadische Stürmer Colby Genoway musste dagegen seinen Einstand krankheitsbedingt verschieden.

Dafür spielte der französische Nationalverteidiger Kevin Hecquefeuille in seinem vorletzten Spiel für Kloten an Stelle des Nordamerikaners im Sturm. Und ZSC-Leihgabe Luca Cunti traf erstmals im Klotener Dress auf seinen zukünftigen Arbeitgeber Lugano. Dabei leistete Cunti gleich einen massgeblichen Beitrag zum Auswärtssieg von Kloten; er bereitete das 2:1 von Vincent Praplan (26.) vor.

Lugano kassierte bereits im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Greg Ireland die erste Niederlage. Die Tessiner machten zu wenig auch ihrem deutlichen Plus in der Schuss-Statistik (36:25).

ZSC Lions - Servette: Starke Reaktion der ZSC Lions

Die ZSC Lions reagierten mit einem starken Auftritt auf die 2:6-Niederlage gegen Lausanne und realisierten gegen Genève-Servette souverän den vierten Heimsieg in Folge. Gegen einen chancenlosen Gegner setzten sich die Zürcher mit 5:1 durch. Die Lions liessen nie Zweifel aufkommen. Bereits nach gut elf Minuten führte das Team von Trainer Hans Wallson nach Toren von Fabrice Herzog und Patrick Thoresen mit 2:0. Bei Spielmitte schoss Mike Künzle den dritten Treffer. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Zürcher allerdings bereits deutlich höher führen müssen.

Servette besass seine beste Phase zu Beginn des zweiten Abschnitts, als ihm durch PostFinance-Topskorer Romain Loeffel auch der Anschlusstreffer gelang (24.). Insgesamt waren die Genfer aber weit davon entfernt, im vierten Duell dieser Saison den ersten Sieg gegen den ZSC einzufahren. Nur selten gelang Servette eine geordnete Angriffsauslösung.

Es passte zum misslungenen Abend der Genfer, dass Torhüter Robert Mayer Geschenke verteilte. So etwa beim 0:2, als er den Puck hinter dem Tor abfing, dann aber direkt dem vor dem Tor postierten Thoresen auflegte. Mayer musste für das letzte Drittel weichen, aber auch sein Ersatz Christophe Bays konnte die Wende nicht mehr herbeiführen.

Bern - Ambri-Piotta: Der Meister deklassiert Ambri

Der SC Bern kam mit einem 8:1 über Ambri-Piotta zum höchsten Saisonsieg. Für den Meister war es der vierte Erfolg aus den letzten fünf Spielen. Der SCB zeigte sich auf Abpraller vor dem gegnerischen Tor präsent und setzte sich mit einem 4:0 im Mitteldrittel zum 5:1 entscheidend ab. Für Bern war es es der höchste Sieg gegen Ambri-Piotta seit dem 2. Dezember 2008, als man vor heimischen Publikum mit 9:2 gewann.

Vier Spieler des SCB verbuchten gegen die inferioren Tessiner je drei Skorerpunkte: Captain Martin Plüss, Verteidiger Ramon Untersander und Simon Bodenmann erzielten je ein Tor und zwei Assists, Simon Moser bereitete drei Treffer vor.

Nationalstürmer Bodenmann beendete mit dem 1:0 in Überzahl eine persönliche Torflaute von neun Spielen. Mark Arcobello rundete das Schützenfest mit seinen NLA-Saisontoren 22 und 23 ab; er war der einzige Doppeltorschütze der Partie.

Ambris Paolo Duca erzielte mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich immerhin seinen 299. Skorerpunkt für Ambri-Piotta. Der Captain der Leventiner erzielte dabei gleichzeitig schon sein 16. NLA-Tor gegen den SCB - kein anderer Spieler in den Reihen des Nordtessiner Dorfklubs traf schon so oft gegen den Meister. Ambri-Piotta rutschte indes durch die Kanter-Niederlage auf den letzten Rang ab.

Fribourg-Gottéron - Lausanne: Gottéron stoppt Lausanne

Fribourg-Gottéron gewann das Romand-Derby gegen Lausanne mit 2:1 und übergab damit das Schlusslicht an Ambri-Piotta. Lausanne kassierte die erste Niederlage nach neun Siegen.

Gottérons Nationalverteidiger Yannick Rathgeb realisierte in doppelter Überzahl mit seinem bereits neunten Saisontor den Siegtreffer zum 2:1 (43.). Das Heimteam verliess damit nach zuletzt drei Liga-Niederlagen in Serie und vier in Direktduellen gegen Lausanne das Eis erstmals wieder als Sieger.

Bei Gottéron feierte der 34-jährige amerikanische Stürmers Ryan Vesce auch ohne Skorerpunkt einen gelungenen Einstand. Der Routinier soll beim Halbfinalisten der Champions Hockey League Tore und Leadership einbringen.

Seinen Anteil am Sieg besass auch der Freiburger Keeper Benjamin Conz. Er hielt in der 26. Minute mit einer Schlüsselparade gegen den Gäste-Topskorer Dustin Jeffrey das 1:1 fest.

Sowohl das 1:1 durch den Lausanner Nicklas Danielsson als auch Freiburgs 2:1 fielen in Überzahl. Aber auch das 1:0 von Roman Cervenka war ein «halbes» Powerplay-Tor, da die Überzahl der Gastgeber nur eine Sekunde vorher abgelaufen war.

Biel - SCL Tigers: Siebter Bieler Heimsieg in Folge

Biel setzte seine Siegesserie im eigenen Stadion fort. Gegen die SCL Tigers feierten die Seeländer beim 2:1 nach Penaltyschiessen den siebten Heimsieg in Folge. Langnau dagegen musste die siebte Auswärtsniederlage in Folge hinnehmen. In dieser Saison hatte in den Derbys zwischen Biel und Langnau bisher stets das Auswärtsteam gewonnen. Die aktuelle Heimstärke der Bieler, respektive die Auswärtsschwäche der SCL Tigers aber sprach vor dem vierten Aufeinandertreffen gegen einen neuerlichen Sieg des Gastteams. Zurecht, wie sich am Ende zeigte - wenn auch die Partie am Ende auf beide Seiten hätte kippen können.

Nach einem ausgeglichenen Startdrittel erhöhte Biel das Tempo und ging in der 22. Minute durch Julian Schmutz in Führung. In der Folge hätte das Team von Trainer Mike McNamara gemessen an den Spielanteilen und Chancen weitere Treffer erzielen sollen. Langnau auf der anderen Seite agierte im zweiten Drittel äusserst harmlos.

Immer wieder schlichen sich im Bieler Spiel aber individuelle Fehler ein. So auch in der 54. Minute, als Marc-Antoine Pouliot im Langnauer Drittel den Puck an Thomas Nüssli verlor. Dieser zog los und glich mit einem präzisen, scharfen Schuss zum 1:1 aus. Der Punktgewinn war nicht unverdient, im letzten Abschnitt hatten die Emmentaler eher mehr vom Spiel.

Lugano - Kloten 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) 5604 Zuschauer. - SR Mollard/Schukies (GER), Gnemmi/Kaderli. Tore: 18. Brunner (Zackrisson) 1:0. 21. (20:51) Grassi (Shore/Eigentor Wilson) 1:1. 26. Praplan (Cunti, Hollenstein) 1:2. 55. Shore (Grassi, Sheppard) 1:3. 60. (59:02) Furrer (Klasen) 2:3 (Lugano ohne Torhüter). Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 3mal 2 Minuten gegen Kloten. PostFinance-Topskorer: Klasen; Hollenstein. Lugano: Merzlikins; Furrer, Chiesa; Wilson, Ulmer; Hirschi, Vauclair; Ronchetti; Sartori; Fazzini, Martensson, Klasen; Bürgler, Zackrisson, Brunner; Walker; Sannitz, Bertaggia; Romanenghi, Gardner, Reuille. Kloten: Gerber; Sanguinetti, Ramholt; Von Gunten, Frick; Stoop, Back; Harlacher; Grassi, Shore, Sheppard; Praplan, Cunti, Hollenstein; Hecquefeuille, Romano Lemm, Leone; Bieber, Obrist, Kellenberger. Bemerkungen: Lugano ohne Morini, Fontana, Kparghai, Hofmann (alle verletzt), Lapierre (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Genoway (krank) und Schlagenhauf (verletzt). - Pfosten: 35. Gardner, 59. Brunner. - 58:04 Timeout Lugano, von 58:04 bis 59:02 sowie ab 59:20 ohne Torhüter.

ZSC Lions - Genève-Servette 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) 9242 Zuschauer. - SR Kurmann/Stricker, Bürgi/Kovacs. Tore: 2. Herzog (Roman Wick) 1:0. 12. Thoresen 2:0. 24. Loeffel 2:1. 31. Künzle (Trachsler, Pestoni) 3:1. 37. Wick (Siegenthaler) 4:1. 54. Phil Baltisberger (Trachsler) 5:1 (Strafe angezeigt). Strafen: 7mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette. PostFinance-Topskorer: Nilsson; Loeffel. ZSC Lions: Schlegel; Guerra, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Phil Baltisberger; Thoresen, Sjögren, Nilsson; Pestoni, Schäppi, Kenins; Herzog, Shannon, Roman Wick; Chris Baltisberger, Trachsler, Künzle. Genève-Servette: Mayer (41. Bays); Jacquemet, Fransson; Vukovic, Petschenig; Loeffel, Mercier; Antonietti; Gerbe, Kast, Spaling; Jeremy Wick, Slater, Riat; Simek, Rubin, Schweri; Traber, Almond, Douay; Impose. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher, Bärtschi und Suter, Genève-Servette ohne Rod, Ehrhardt und Romy (alle verletzt).

Bern - Ambri-Piotta 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) 16'512 Zuschauer. - SR Hebeisen/Wiegand, Küng/Obwegeser. Tore: 5. Bodenmann (Blum, Plüss/Ausschluss D'Agostini) 1:0. 18. Duca (Janne Pesonen) 1:1. 23. Plüss (Simon Moser, Untersander/Ausschluss Fora) 2:1. 28. Gian-Andrea Randegger (Hischier, Andersson) 3:1. 30. Scherwey (Müller, Untersander) 4:1. 40. (39:30) Untersander (Plüss, Simon Moser) 5:1. 45. Noreau (Ebbett) 6:1. 48. Arcobello (Simon Moser, Beat Gerber) 7:1. 53. Arcobello (Simon Moser, Kamerzin) 8:1. Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 plus 5 Minuten (Bianch) plus Spieldauer (Bianchi) gegen Ambri-Piotta. PostFinance-Topskorer: Arcobello; Janne Pesonen. Bern: Genoni; Untersander, Blum; Kamerzin, Krueger; Noreau, Beat Gerber; Andersson; Bodenmann, Arcobello, Simon Moser; Lasch, Ebbett, Rüfenacht; Müller, Plüss, Scherwey; Hischier, Reichert, Gian-Andrea Randegger; Meyer. Ambri-Piotta: Zurkirchen; Fora, Gautschi; Ngoy, Jelovac; Zgraggen, Collenberg; Sven Berger; D'Agostini, Hall, Lauper; Duca, Fuchs, Monnet; Guggisberg, Emmerton, Janne Pesonen; Kostner, Lhotak, Bianchi; Berthon. Bemerkungen: Bern ohne Jobin (verletzt), Alain Berger (gesperrt) Kreis (überzählig), Ambri ohne Kamber und Trunz (beide verletzt) sowie Bastl und Mäenpää (jeweils überzählig). - 47. Pfostenschuss Noreau.

Fribourg-Gottéron - Lausanne 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 5929 Zuschauer. - SR Dipietro/Mandioni, Progin/Wüst. Tore: 8. Cervenka (Mauldin, Birner) 1:0. 21. (20:33) Danielsson (Herren, Jeffrey/Ausschluss Rivera) 1:1. 43. Rathgeb (Cervenka/Ausschluss Florian Conz, Miéville, angezeigte Strafe) 2:1. Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 6mal 2 Minuten gegen Lausanne. PostFinance-Topskorer: Sprunger; Jeffrey. Fribourg-Gottéron: Benjamin Conz; Rathgeb, Abplanalp; Kienzle, Leeger; Stalder, Chavaillaz; Glauser; Sprunger, Cervenka, Birner; John Fritsche, Rivera, Caryl Neuenschwander; Mauldin, Vesce, Mottet; Daniel Steiner, Flavio Schmutz, Neukom; Chiquet. Lausanne: Huet; Junland, Borlat; Trutmann, Genazzi; Gobbi, Jannik Fischer; Lardi; Déruns, Miéville, Herren; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Benjamin Antonietti, Kneubühler, Harri Pesonen; Schelling, Florian Conz, In-Albon. Bemerkungen: Gottéron ohne Loichat, Maret, Schilt und Bykow (alle verletzt) sowie Picard (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Augsburger, Savary, Walsky, Froidevaux und Nodari (alle verletzt) sowie Ledin (mit B-Lizenz zu Martigny). - NLA-Debüt des US-Stürmers Ryan Vesce bei Gottéron. - 47. Timeout Lausanne, ab 58:18 bis 58:59 sowie ab 59:07 ohne Torhüter.

Biel - SCL Tigers 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) n.P. 5785 Zuschauer. - SR Müller/Vinnerborg, Borga/Fluri. Tore: 22. Schmutz (Earl, Micflikier/Ausschluss Seydoux) 1:0. 54. Nüssli 1:1. - Penaltyschiessen: DiDomenico -, Pouliot 1:0; Schremp 1:1, Micflikier -; Nüssli -, Schmutz -; Pascal Berger -, Earl 2:1; Macenauer -. Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. PostFinance-Topskorer: Gaëtan Haas; DiDomenico. Biel: Hiller; Maurer, Steiner; Jecker, Lundin; Dave Sutter, Fey; Dufner; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Schmutz, Earl, Micflikier; Tschantré, Fabian Sutter, Wetzel; Pedretti, Gaëtan Haas, Pouliot; Horansky. SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Koistinen; Seydoux, Weisskopf; Müller, Randegger; Adrian Gerber; Pascal Berger, Schremp, Nils Berger; DiDomenico, Macenauer, Nüssli; Kuonen, Albrecht, Lindemann; Roland Gerber, Schirjajew, Dostoinow. Bemerkungen: Biel ohne Rajala, Valentin Lüthi, Wellinger und Joggi, SCL Tigers ohne Stettler, Moggi (alle verletzt), Lukas Haas (rekonvaleszent) und Elo (überzähliger Ausländer). (SDA)