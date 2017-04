So starteten die Schweizer ins NHL-Playoff

Bis der Stanley-Cup in die Höhe gestemmt wird, geht es zwar noch fast zwei Monate, trotzdem hat in der Nacht auf heute in der NHL das Playoff begonnen. Mittendrin sind sechs Schweizer, die in den Playoff-Kadern von vier Teams stehen.

Minnesota - St. Louis



Nino Niederreiter musste mit Minnesota Überstunden schieben, die erste Partie gegen St. Louis stand nach 60 Minuten 1:1. Es war doppelt ärgerlich für den Schweizer: Zwei Minuten vor dem Ende der ersten Verlängerung erzielte Joel Edmundson das 2:1 für die Blues.

Noch in der normalen Spielzeit hatte Parise mit einer missratenen Intervention vor der Torlinie der Blues den vorzeitigen 1:1-Ausgleich von Niederreiter verhindert. Es wäre das 26. Saisontor des Schweizers gewesen, der gut 21 Minuten auf dem Eis stand.

Nino Niederreiter empêché de marquer par... Zach Parise https://t.co/Mkfanvx2lt pic.twitter.com/z8bbY2njI5 — SwissHabs (@SwissHabs) April 13, 2017

Edmonton - San Jose

Bei den San Jose Sharks gab Timo Meier sein Playoff-Debüt. Die Sharks lagen gegen die Edmonton Oilers (mit Regular-Season-Topskorer Connor McDavid) nach dem Startdrittel noch 0:2 zurück, ehe sie im 3. Drittel ausglichen und nach vier Minuten der Verlängerung den Siegtreffer erzielten.

Meier stand dabei 10:35 Minuten auf dem Eis. Die zwei anderen Schweizer in der Organisation, Mirco Müller und Noah Rod, spielen zurzeit im AHL-Farmteam San Jose Barracuda.

Pittsburgh - Columbus

Die Pittsburgh Penguins starteten ohne den überzähligen Mark Streit mit einem 3:1-Heimsieg gegen die Columbus Blues Jackets in das Playoff. Bryan Rust, Phil Kessel und Nick Bonino erzielten die Tore des Titelverteidigers im Mitteldrittel.

Mit 31 Paraden, davon 16 im ersten Drittel, steuerte Pittsburghs Ersatzgoalie Marc-Andre Fleury seinen Teil zum Sieg der Penguins bei. Fleurys Nominierung erfolgte erst kurz vor Spielbeginn, nachdem sich Stammkeeper Matt Murray beim Aufwärmen verletzt hatte.

Chicago - Nashville

In der Nacht auf Morgen beginnt das Schweizer Trio der Nashville Predators sein Playoff-Abenteuer. Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala treffen auf Chicago, die Nummer 1 der Western Conference.

Die weiteren Resultate der Nacht: Montreal Canadiens - New York Rangers 0:2. Ottawa Senators - Boston Bruins 1:2. – Nacht auf Morgen: Washington Capitals - Toronto Maple Leafs. Anaheim Ducks - Calgary Flames.