Wette verloren – ins feindliche Trikot gezwungen

Patrick Kane und Jonathan Toews sind dreifache Meisterstürmer der Chicago Blackhawks und gute Kumpels. Manchmal aber hört die Freundschaft selbst bei ihnen auf: Kane ist Amerikaner, Toews Kanadier. Und just diese beiden Nationen trafen zuletzt im Final der U-20-WM aufeinander. Was also war naheliegender als eine kleine Wette?

Nun, die USA siegten nach einem Hitchcock-Finale 5:4 nach Penaltys. Und mit ihnen auch ihr Fan, Patrick Kane. Dessen Wettgegner Toews musste nämlich das feindliche US-Trikot überstreifen, scheinbar gequält schaute er in die Kamera. Der kanadische Verband eilte ihm auf Twitter mit tröstenden Worten zu Hilfe: «Das braucht niemand zu sehen. Sei stark, Jonathan!»

Wer aus der Sportwelt sonst noch eine Wettschuld einlösen musste, sehen Sie in der Bildstrecke oben. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)