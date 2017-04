«Wir werden behandelt wie Könige»

Sie wurden kurz vor der Deadline von Philadelphia zu Pittsburgh trans­feriert. Wie fügt man sich mitten in der Saison in ein neues Team ein? Geht man einfach in die Kabine und sagt: «Hallo, ich bin Mark»?

Als ich transferiert wurde, meldeten sich bei mir gleich schon einige Spieler per SMS. Auch Crosby liess sofort von sich hören. Wir haben ja den gleichen Agenten (Pat Brisson), aber ich kannte ihn noch nicht näher. Das machte es mir leicht, mich willkommen zu fühlen. Am Mittwoch war der Transfer, am Donnerstagmorgen flog ich nach Pittsburgh und traf im Trainingszentrum die Trainer. Die Spieler hatten frei. Am Freitagmorgen beim Warm-up sah ich alle, schüttelte ­jedem die Hand. Am Abend spielte ich. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser. Dass ich beim Einstand gleich ein Tor schoss, werde ich nie mehr vergessen.

Sie sprachen Sidney Crosby an, den wohl weltbesten Spieler, den Sie nun Tag für Tag erleben. Was macht ihn aus?

Er ist gesegnet mit unheimlich viel ­Talent, aber er arbeitet auch extrem hart. Es ist das Gesamtpaket, das ihn ausmacht. Seine Leidenschaft, seine ­Disziplin, sein Drive, sein Ehrgeiz. Um der Beste der Welt zu sein über mehrere Jahre, das braucht viel. Wenn ich ihm auf dem Eis zuschaue, denke ich manchmal: Das ist doch gar nicht möglich! Trotzdem ist er ein bodenständiger Typ geblieben, sehr nahbar und offen. Keine Spur von Grössenwahn.

Ehrgeiz und harte Arbeit zeichnen ja auch Sie aus.

Ja, aber ich hätte gerne noch etwas von Crosbys Talent (lacht). Es gibt einige Spieler, die unglaublich begabt sind. Aber bei ihm ist alles auf höchstem Niveau. Es ist eindrücklich zu erleben, mit welcher Gradlinigkeit er seine Ziele verfolgt. Er ist der Beste, mit dem ich je gespielt habe.

Wer beeindruckt Sie sonst bei ­Pittsburgh?

Jewgeni Malkin ist natürlich auch ein aussergewöhnlicher Spieler, einer der Top 5 der Liga. Wenn du Crosby und Malkin als deine ersten beiden Center hast, ist das schon einmal nicht schlecht. Auch Marc-André Fleury gefällt mir, unser Goalie. Ein cooler Typ. Wir haben viele, die sehr hart arbeiten. Die Ein­stellung Crosbys, seine Hingabe, strahlt aufs ganze Team ab. Wir haben einen guten Groove. Als ich kam, hatten wir ja gleich einen längeren Auswärtstrip. Und wenn man abends zusammen auswärts isst, lernt man sich schnell besser ­kennen.

Ihr altes Team Philadelphia wird im Playoff nicht dabei sein, die ­Penguins zählen zu den Favoriten. Spürten Sie gleich: Da herrscht eine andere Mentalität?

Du merkst schon, dass der Saisonverlauf anders war. In Philadelphia kämpften wir monatelang ums Überleben, und nun kristallisierte sich heraus, dass ein paar Punkte fehlen fürs Playoff. In Pittsburgh strotzt das Team vor Selbstvertrauen. Diese Überzeugung ist spürbar.

Sie hatten damit gerechnet, die Saison in Philadelphia zu beenden. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie am 1. März über Ihren Transfer informiert wurden?

Zuerst war ich recht schockiert. Und ­aufgewühlt. Es hatte in den Tagen zuvor Gerüchte gegeben. Trotzdem rechnete ich nicht richtig damit. Als ich dann an jenem Vormittag ins Training ging, führte ich ein kurzes Gespräch mit dem General Manager (Ron Hextall) und ­realisierte: Jetzt könnte etwas passieren. Ich hatte Besuch, meine Eltern waren da und ein Kollege. Um 15 Uhr war die Deadline, und als es gegen 14 Uhr ging und ich noch nichts gehört hatte, dachte ich, dass ich doch bleiben würde. Dann kam der Anruf. Es ging alles relativ schnell. Ich hatte nicht gross Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich begann gleich zu packen, meine Dinge zusammen­zusuchen. Und dann stürzte ich mich in mein neues Abenteuer.

Sie wurden ja nicht nur einmal, sondern gleich zweimal getradet. Zuerst zu Tampa Bay, dann zu ­Pittsburgh. Jubelten Sie, als Sie erfuhren, dass Sie zum ­Titelverteidiger wechseln würden?

Als sich nach dem ersten Transfer niemand aus Tampa meldete, dachte ich schon, dass da etwas nicht stimmt. Ich rief meinen Agenten an, und der sagte: «Nur Geduld, da passiert wohl noch ­etwas.» Als ich dann erfuhr, dass es Pittsburgh war, freute ich mich schon. Das ist ein geniales Team, das eine starke Saison spielt, Stanley-Cup-Titelverteidiger ist. Das ist eine gute Ausgangslage fürs Playoff. Aber ich weiss auch: Es muss extrem viel passen für den Titel.

In der ersten Playoff-Runde treffen Sie nun auf Columbus. Wie sehen Sie dieses Duell?

Zwischen den beiden Clubs herrscht eine rechte Rivalität, sie haben auch schon im Playoff gegeneinander gespielt. Columbus wird versuchen, uns mit hoher Intensität und hartem ­Körperspiel von unserem Spiel abzubringen. Darauf dürfen wir uns nicht ein­lassen. Wir sind spielerisch stärker und müssen das durchsetzen. Es hätte ­sicher einfachere Gegner gegeben. ­Columbus spielt eine starke Saison und hat den vielleicht besten Goalie (Sergei Bobrowski) der Qualifikation.

Verspürt man eigentlich ein Gefühl der Ohnmacht, wenn man ­trans­feriert wird, ohne etwas dazu sagen zu können?

Ja klar, du kannst dich nicht gross mit­teilen. Ich hatte eine Klausel im Vertrag gehabt, die es mir erlaubte, eine Liste mit zehn Teams zu erstellen, die für mich infrage kommen. So konnte ich den ­Radius einengen. Aber dann hat man nichts mehr zu melden. Wenn man eine junge Familie hat wie ich, ist ein solcher Wechsel nicht einfach. Aber meine Frau hat mich sehr gut unterstützt, sie war stark in diesem ­Moment. Den Rückhalt von zu Hause zu spüren, macht alles viel einfacher. Und inzwischen ist meine ­Familie ja bei mir in Pittsburgh, wir ­haben eine Wohnung bezogen und fühlen uns wohl. Es war für mich wichtig, dass meine ­Familie schnell nachkommt.

Sie besitzen eine Wohnung in ­Philadelphia. Wohnen werden Sie dort künftig wohl kaum mehr, oder?

Im Moment rechne ich nicht damit, ­zurück nach Philadelphia zu gehen. Also nur, um noch alles zusammenzupacken. Aber für die nächste Saison ist Philadelphia sicher kein Thema mehr.

Was ist Ihre Rolle in Pittsburgh? Was wird von Ihnen erwartet?

Das ist momentan noch schwer zu ­sagen. Ich kam ja in ein Team, das intakt ist, das Meister wurde. Ich gebe mein Bestes, stelle mir nicht allzu viele Fragen. Sicher bringe ich eine gewisse Erfahrung mit. Ich bin flexibel. Wir haben ein breites Kader, was ein Vorteil ist fürs Playoff, das ja hoffentlich lange dauert. Es ist gut, wenn man Leute in der Hinterhand hat, die einspringen können.

Topverteidiger Kris Letang wird diese Saison aber nicht mehr zurückkehren. Erhöht das Ihre Bedeutung als Organisator im Powerplay?

Leider kann Letang nicht mehr spielen, ja. Wir werden sehen. Wir haben sehr viele gute Verteidiger. Ich habe hier eine andere Rolle als in Philadelphia, das war mir von Anfang an bewusst. Ich will ­einfach so viel wie möglich beisteuern zum Erfolg des Teams.

War die Olympiaabsage der NHL für 2018 ein Thema in der Garderobe?

Ja klar. Ich habe mit einigen Europäern darüber geredet und auch mit Crosby. Die Meinung der Spieler ist klar: Wir wollen an die Olympiade. Aber es sieht im Moment leider nicht danach aus.

Was ist das Gefühl unter den ­Spielern? Wut? Unverständnis?

Wut ist das falsche Wort. Eher Verwunderung oder Unverständnis. Ich weiss, Südkorea ist nicht gerade um die Ecke. Aber es sind Olympische Spiele, und alle Spieler wären gerne dort dabei.

Glauben Sie noch an eine Wende?

Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Aber ich bezweifle es. Jetzt steht das Playoff vor der Tür, und die Spieler ­haben keine Zeit, sich dem Thema zu widmen. In den nächsten Wochen wird sicher nichts passieren.

Wäre das ein Grund für Sie, nächste Saison in der Schweiz zu spielen?

(lacht) Dieser Gedanke kam mir noch nicht. Ich würde gerne noch eine Saison in der NHL bleiben, unabhängig von Olympia. Zumal ich das Gefühl habe, dass das Hockey hier auf dem ­kleinen Eisfeld besser auf mich zugeschnitten ist als das europäische auf dem grossen Feld. Stand heute möchte ich noch ein Jahr in der NHL weiter­machen. Aber ich versteife mich nicht. Ich nehme es, wie es kommt. Ich habe ja eine junge Familie, die steht sicher im Vordergrund.

Mit Montreal, den New York ­Islanders und Philadelphia haben Sie schon Playoff gespielt. Spüren Sie, dass die Erwartungen in ­Pittsburgh höher sind?

Absolut. Die Ansprüche sind hoch, das Team möchte möglichst den Titel verteidigen. Crosby ist schon seit einiger Zeit extrem fokussiert auf dieses Ziel. Die ganze Organisation ist unglaublich ­professionell. Es fehlt uns Spielern an nichts, wir werden behandelt wie ­Könige. Aber es wird Leistung erwartet. Das ist auch gut so. Zum Glück ist es nicht mein erstes Playoff. Ich habe schon eine gewisse Routine. Ich freue mich, es ist eine riesige Herausforderung. Und die sucht man ja als Sportler.

Haben Sie einmal an Ray Bourque gedacht, der seine Karriere mit 40 nach dem Transfer zu Colorado noch mit dem Stanley-Cup krönte?

Halt, ich bin noch nicht 40!

Aber 39.

(lacht) Es ist eine schöne Geschichte. Kimmo Timonen erlebte in Chicago ja das Gleiche. Aber ich studiere nicht gross an solchen Dingen herum. Ich nehme Tag für Tag.

Die Goalies David Aebischer und Martin Gerber haben den Stanley-Cup gewonnen, aber noch kein Schweizer Feldspieler. Was würde es Ihnen bedeuten?

Es wäre das Nonplusultra. Das ist es für jeden Spieler. Der Stanley-Cup ist das Höchste, das man im Eishockey gewinnen kann. Es ist schön zu träumen. Aber bis da ist es noch ein sehr weiter Weg.

Sie sind verheiratet, haben nun eine dreimonatige Tochter. Wie hat Sie das verändert? Fallen Ihnen längere Roadtrips schwerer?

Als ich Single war, schloss ich zu Hause die Tür ab und ging. Jetzt ist es schon emotioneller. Als ich wegtransferiert wurde, sah ich meine Familie 14 Tage nicht. Das ist hart. Ich habe das Gefühl, ich verpasse etwas, wenn ich die Kleine nur drei, vier Tage nicht sehe. Ich schöpfe viel Kraft aus der Familie. Wenn es nicht so gut läuft, kann ich zu Hause sehr gut abschalten.

Haben Sie sich schon einmal ­überlegt, was Sie nach der Karriere machen?

Zuerst werde ich sicher einmal etwas Distanz brauchen. Aber ich kann mir gut vorstellen, weiter im Eishockey tätig zu sein. In welcher Funktion, weiss ich nicht. Ich betreibe diesen Sport 33 Jahre lang und bin nun 12 Jahre hier drüben in Nordamerika. Ich würde gerne etwas weitergeben.

Wird es den Trainer Streit geben?

Wer weiss, möglich ist alles. Sicher wäre es cool, aber auch eine grosse Herausforderung. Man kann nicht einfach die Schlittschuhe ausziehen und ins Trainerbüro wechseln. Die Leute stellen sich das so einfach vor, aber es ist ein ganz anderer Job. Und auch einer, der nicht auf alle zugeschnitten ist. Ich würde nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern klein anfangen. Die Leidenschaft fürs Eishockey würde ich ­sicher mitbringen. Aber momentan stellt sich diese Frage für mich nicht. Meine ­Geschichte als Spieler ist ja noch nicht fertig ­geschrieben. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)