Der Club Mountfield HK ist nach einem «Bierkrieg» in Tschechien entstanden. Mit dem Ambri-Duo Thibaut Monnet und Lukas Lhotak verstärken zwei «Tessiner» den Turnierneuling gegen Awtomobilist Yekaterinburg.

Die Russen verloren gestern Nachmittag im Eröffnungsspiel gegen den HC Lugano 2:4. Lhotak ist im Besitz einer Schweizer Eishockey-Lizenz, hat aber auch den tschechischen Pass. Der 23-jährige Stürmer kam vor wenigen Wochen zu seinen ersten Länderspiel-Einsätzen mit Tschechiens Nationalmannschaft.

Die Partie hat begonnen. Und schon nach 31 Sekunden bringt Dimitry Monja das KHL-Team 1:0 in Führung. Doch der Turnierneuling aus Tschechien reagiert sofort: Richard Jarusek trifft mit einem genauen Schuss zum 1:1 (5.). Das attraktive Eishockey in Davos setzt sich am zweiten Spieltag fort.

Im zweiten Drittel gehen die Tschechen mit 2:1 in Führung. Doch mit gleich zwei Treffern in der 38. und der 40. Minute können die Russen an Mountfield vorbeiziehen. Yekaterinburg führt vor dem letzten Drittel 3:2. (NXP)