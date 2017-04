Der fliegende Super-Teenager

Nein, besonders bescheiden ist dieser Armand Duplantis nicht. Wenn er erzählen soll, was er sportlich einmal erreichen möchte, sagt er keck: «Weltrekordhalter, Olympiasieger und Weltmeister werden.» 17-jährig ist der Amerikaner, der in seiner bubenhaften Schlaksigkeit wie ein Allerweltsteenager wirkt. Doch dieser äussere Eindruck täuscht: Duplantis könnte tatsächlich der nächste Superstar der Leichtathletik werden. Am Samstag überquerte er mit dem Stab 5,90 m. Duplantis sprang damit so hoch wie noch keiner in dieser jungen WM-Saison und so stark wie kein Junior vor ihm, also Athleten der Altersklasse 18 bis 19 Jahre.

Duplantis ist gar der jüngste Junioren-Weltrekordhalter der Leichtathletik. ­Direkt hinter ihm folgt bei den Buben bzw. jungen Männern ein gewisser Usain Bolt. Dass sich für den Stabhochspringer neben amerikanischen Insidern auch Schweden interessieren, hängt mit ­seiner Mutter zusammen. Sie ist Schwedin, und der Junior startet für ihre ­Heimat. Der Vorteil liegt auf der Hand: Mit seinem Rekord hat er sich als Schwede bereits für die WM im August in London qualifiziert. Als US-Leicht­athlet müsste er erst die interne Ausscheidung überstehen.

Landen auf Matratzenfüllung

Wobei Duplantis trotz seiner jungen Jahre bereits ein nervenstarker Wettkämpfer ist. Er mag den Adrenalinkitzel und schafft Bestleistungen, wie diese 5,90 m, oft im dritten und finalen Versuch. Dass er beim Rekord auch gleich den Weltmeister aus Kanada ­locker bezwang, erstaunt ihn – und auch wieder nicht. Schliesslich hatte er schon in der Halle einen Lauf, verbesserte im März den Weltrekord auf 5,82 m. Auf die Frage, wie es denn gewesen sei in diesem Weltklassefeld in Austin, sagte er trocken: Er habe diesbezüglich ja noch gar keine ­Erfahrung, was also solle er sagen?

Mittelfristig werden die Gegner wohl auf ihn schauen, denn Duplantis ist zwar superbegabt und schon ein exzellenter Techniker, betreffend Athletik und Kraft aber noch ein Novize. Insofern tut er der oft dopingverseuchten Leichtathletik gut. Wenn schon ein ­unaustrainierter 17-Jähriger fast 6 m hoch springen kann, muss das doch auch etwas weniger begabten, aber ­reifen Athleten möglich sein.

Dass Duplantis fast wie aus dem ­Lehrbuch springt, ist auf seinen Vater zurückzuführen. Greg Duplantis zählte mit einer Bestleistung von 5,80 m zu den stärksten Amerikanern seiner Generation. Weil er ein Stabhochsprung-­Verrückter ist, baute er in seinem Garten eine Anlage: erst mit Matratzeninhalt als Matte, dann mit allem Drum und Dran, nachdem er eine alte Laufbahn ­ersteigert hatte.

Seinen Jüngsten liess er schon ­vierjährig stabspringen – wie auch seine ­beiden älteren Buben und die Tochter, die jüngste des Duplantis-Nachwuchses. Bis heute leitet Greg Duplantis ein wöchentliches Training in seinem Garten für die Nachbarskinder. Dabei ist auch der prominente Filius, der auf Familien-videos schon als Dreikäsehoch furchtlos auf den Einstichkasten lossprintete und dann elegant über das Seil flog.

20 cm gewachsen in einem Jahr

Da Vater Greg bloss 1,68 m misst, was für einen Stabhochspringer der Weltklasse enorm klein ist, war innerhalb der Familie lange die Frage: Wird Armand länger? Innert eines Jahres schoss dieser um 20 Zentimeter in die Höhe und ist nun 1,80 m gross. Weltrekordhalter Renaud Lavillenie ist drei Zentimeter kleiner. Dass sich Duplantis in kurzer Zeit ­körperlich derart rasant entwickelte, ­erschwerte das Stabhochspringen. Ständig musste er seine Schrittlänge und Technik anpassen, was der begnadete Teenager natürlich als anstrengend empfand. Sein jüngster Rekord aber ­verdeutlicht, dass er diese Herausforderung spielend meisterte.

Zu Duplantis’ Hobbys zählt nämlich das Studieren von Technikvideos der Besten. Er schaut sich dabei vieles ab oder probiert zumindest aus, was ihm gefällt und er gerne auf sich übertragen würde. Insofern verkörpert er den ­Musterschüler des Stabhochspringens, der in seiner Freizeit auch einfach mal nur aus Spass ein bisschen «stäbelet». Grössere sportliche Krisen kennt dieser Armand Duplantis ohnehin noch nicht. Doch sie werden kommen. Wie und ob er sie meistert, wird erst offenbaren, ob er tatsächlich der nächste Superstar ­seines Sports wird. (Tages-Anzeiger)