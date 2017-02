«Schlimm war nur der Schlafmangel»

16 Schritte Anlauf, jeweils 15 Sprünge über das Gummiseil, mit immer ­härteren Stäben. Coach Herbert Czingon filmt auf Höhe Sprunganlage und wünscht: «Durchziehen Angi, die Schrittkadenz erhöhen, mit einer Topgeschwindigkeit und voller Energie in den Absprung ­hineinziehen.» Angelica Moser versucht umzusetzen. Der letzte Versuch ist der beste. Nach Abschluss der Sequenz bleibt die U-20-Weltmeisterin des ­vergangenen Sommers, Junioren-Europameisterin von 2015 und Jugend-Olympiasiegerin von 2014 auf der dicken Sprungmatte liegen. Entkräftet streckt sie Arme und Beine von sich.

Es handelt sich um den Schluss eines typischen Techniktrainings. In Magglingen findet dieses statt, einem der ganz wenigen Orte in der Schweiz, wo die komplexe Sportart im Winter ideal ausgeübt werden kann. Seit Mitte November lebt Angelica Moser in Magglingen, hoch über Biel. Sie ist eine von fünf Absolventinnen der Spitzensport-RS dieses Winters und kann sich nach absolvierter Grundausbildung inzwischen vor allem auf ihren Sport konzentrieren. Das passt ideal, zumal der deutsche Coach Czingon während der Woche ebenfalls in der Region wohnt. Für Moser fallen im Vergleich zum letzten und vorletzten Winter die zeitaufwendigen Anreisen vom Wohnort ­Andelfingen oder dem Gymnasium in Zürich weg.

Erstmals Profi

«Ich kann nur Positives berichten», sagt Angelica Moser, der die Spitzensport-RS einst von Michelle Zeltner schmackhaft gemacht worden war. Die Siebenkampf-Hallen-Rekordhalterin besuchte diese vor drei Jahren. Moser bezeichnet sich derzeit als Profisportlerin und streicht die Vorzüge heraus: «Im Vergleich zum letzten Winter fällt eine grosse Portion an Stress weg.» An die verschiedenen Standorte von Schule, Daheim und Trainings­plätzen denkt sie. Sieben zählt sie auf, Andelfingen, Frauenfeld, Winter­thur, dann in Zürich das Rämibühl, die Sihlhölzli-Sportanlage, der Ort der ­Physio sowie Magglingen. Jetzt aber ist ­«alles beieinander». Nicht der Rede wert dünkt sie, dass sie am Freitagnachmittag und -abend für die Physio-Gymnastik und das Kunstturnen weiterhin nach Zürich und Frauenfeld fährt.

Staunen im Kraftraum

Jetzt kann sie sich auf das Stabhochspringen in seiner ganzen Komplexität konzentrieren. Als Maturandin mit Fokus Sport blieb kaum Zeit für anderes. «Und nicht selten litt die Regeneration», betont sie. Die neue Struktur hat eine Steigerung des Trainingsumfangs auf zehn Einheiten wie auch eine höhere Trainingsqualität ermöglicht. Bewährtes ist inte­griert. So trainiert sie am Samstag ­weiterhin mit der Mehrkämpfergruppe ihrer Mutter Monika Moser in Winterthur, und am Montag reist die Mutter mit ­Angelicas Schwester Jasmine (auch sie ist Stabhochspringerin) und Hürdensprinterin Kiana Rösli nach Magglingen. Dort trainiert das Trio Sprint, Sprung und Hürden.

Die neuen Möglichkeiten in den ­vergangenen zwölf Wochen haben bei ­Angelica Moser zu generell besseren Trainingswerten und markant gesteigerten Kraftdaten geführt. Was auch schon bei den männlichen Spitzensport-RS-Kollegen im Kraftraum zu Staunen geführt hat. «Solche Erlebnisse sind sehr motivierend», sagt Moser und streicht den Kontakt unter den 35-Sportrekruten generell und jenen zu den Zimmer­kolleginnen hervor. «Der Blick über die eigene Sportart hinaus ist lehrreich und bereichernd, da sind Freundschaften entstanden», sagt Moser. Vor allem den guten Draht zu Triathletin Alissa König betont sie.

Ausbildung ohne Schiessen

Nur die ersten drei RS-Wochen bereiteten Moser etwas Mühe. Bei der militärischen Grundausbildung ohne Schiessen kämpfte sie mit der Müdigkeit. Doch jetzt lacht sie darüber und sagt: «Schlimm war eigentlich nur der Schlafmangel.» Und inzwischen ist dieses Thema längst erledigt. Jetzt stellt sie anderes in den Vordergrund. Sie schätzt das Individuelle und die Möglichkeiten, die sich den RS-Absolventen bieten. So verabschiedete sie sich Anfang Januar für 14 Tage vom Magglinger Winter und flog ins Trainingslager in den Südafrikasommer, nach Stellenbosch. Und öfter verreisen wird die letztjährige U-20-Weltjahresbeste, EM-Siebte und Olympiateilnehmerin auch in den kommenden RS-Wochen. Die Hallensaison steht an und damit eine Fülle von Wettkämpfen im Ausland.

Angelica Moser ist gespannt, wann und wie sie die ­neuen Möglichkeiten in Höhe umsetzen kann.

(Tages-Anzeiger)