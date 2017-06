«Es ist so lange lustig, bis einer stirbt»

Das Indycar-Rennen auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth am vergangenen Sonntag liess dem früheren Formel-1-Piloten Sébastien Bourdais die Haare zu Berg stehen. Weil sich ein Unfall nach dem anderen ereignete, schafften es am Ende nur neun Fahrer ins Ziel. Phasenweise standen die Autos quer und rückwärts auf der Fahrbahn, während die Konkurrenz mit Tempi um die 300 km/h über das Asphaltoval raste.

«Das war Bullshit, und wir sollten es besser wissen», sagte Bourdais dem Magazin «Autosport». Die Fahrer hätten ihren eigenen, 2011 nach dem Unfalltod von Dan Wheldon gefassten Beschluss zu vorsichtigerem Fahren auf Superspeedways schon wieder völlig vergessen. Dass das Rennen von Beobachtern als tolle Show gepriesen wurde, erzürnt den Franzosen: «Wenn wir immer noch nicht gelernt haben, dass es lebensgefährlich ist, mit Formelautos im Stock-Car-Stil zu fahren, dann ist uns nicht mehr zu helfen.»

Bourdais, der 2008 und 2009 für Toro Rosso fuhr, mahnt eindringlich zu Vernunft: «Es ist so lange lustig, bis jemand stirbt.» Er selbst war am 20. Mai in Indianapolis mit 330 km/h in die Streckenbegrenzung gekracht und zog sich dabei mehrere Beckenfrakturen sowie einen Bruch der rechten Hüfte zu. Die Saison ist für ihn gelaufen.

