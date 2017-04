Marquez stürzt – Lüthi erbt

Tom Lüthi konnte beim Strassen-WM-Rennen in Termas de Rio Hondo (Arg) zwar nicht in den Kampf um den Sieg in der Moto2-Klasse eingreifen. Doch dank des Sturzes von Alex Marquez in der Schlussrunde erbte der Berner den 3. Rang. Sieger wurde wie in Katar der Italiener Franco Morbidelli.

Tom Lüthi und Jesko Raffin standen in Termas de Rio Hondo in der Startaufstellung nebeneinander in der zweiten Reihe. Beiden gelang zudem ein guter Start. So bogen Lüthi als Dritter und Raffin als Fünfter in die erste Kurve ein. Danach allerdings trennten sich die Wege der zwei Teamkollegen rasch, da Raffin noch in der ersten Runde gleich sieben Positionen einbüsste.

Lüthi verlor zwar ebenfalls schnell einmal den Kontakt zum Führungsduo Morbidelli/Marquez und auch zum Portugiesen Miguel Oliveira. Doch der letztjährige WM-Zweite konnte zumindest den 4. Rang ohne Probleme halten. Dass es Lüthi am Ende gar unerwartet zum zweiten Podestplatz im zweiten Saisonrennen reichte, dafür sorgte der Spanier Alex Marquez, der jüngere Bruder von MotoGP-Weltmeister Marc, mit seinem Sturz in der 23. und letzten Runde.

49. Podestplatz für Lüthi

So kam Lüthi, der im Sommer 2002 seinen ersten Grand Prix bestritt, völlig unerwartet zur 49. Podestplatzierung seiner Karriere. Auf dem Circuit im Nordwesten Argentiniens hatte sich der 30-jährige Emmentaler zuvor noch nie besser als im 6. Rang klassieren können (2015). «Ich hatte Glück, dass es doch noch zum Podest gereicht hat. Doch so ist halt der Rennsport. Ich nehme die Punkte gerne mit nach Hause», sagte Lüthi, der während des ganzen Rennens mit (zu) viel Spin am Hinterrad zu kämpfen hatte. Deshalb habe er keine Chance gehabt, den Spitzenfahrern zu folgen. «Zunächst befürchtete ich gar, dass von hinten noch weitere Fahrer kämen.»

Im WM-Klassement führt Morbidelli, der schon zum Saisonauftakt in Katar gewonnen hatte, mit dem Maximum von 50 Punkten bereits deutlich vor dem Kalex-Markenkollegen Lüthi (36 Punkte). Der Berner hatte vor zwei Wochen beim Flutlichtrennen in Losail den 2. Platz belegt. Dritter in der Gesamtwertung ist Oliveira (33), der für Neueinsteiger KTM bereits im zweiten Saisonrennen den ersten Podestplatz holte.

Raffin knapp vor Aegerter

Jesko Raffin hielt sich nach den zahlreichen Positionsverlusten in der ersten Runde immerhin in der ein Dutzend Fahrer umfassenden Verfolgergruppe, welche am Schluss um den 5. Rang kämpfte. Der 20-jährige Zürcher, der sich in 40 Grands Prix erst einmal in den Top 10 klassieren konnte, musste sich letztlich mit nur zwei Sekunden Rückstand auf den fünftklassierten Spanier Xavi Vierge mit dem 13. Platz begnügen.

Für Dominique Aegerter setzte es als 14. eine weitere Enttäuschung ab. Wie in Katar (11.) verpasste der 26-jährige Berner, der seit diesem Jahr auf einem Suter-Motorrad fährt, die angestrebte Top-10-Platzierung.

Joan Mir gelang in der Moto3-Klasse im zweiten Saisonrennen der zweite Sieg. Wie schon zum Auftakt in Katar triumphierte der Spanier vor dem Briten John McPhee und seinem Landsmann Jorge Martin.

Wieder Sieg von Viñales

Wie in den zwei anderen Kategorien mit Joan Mir (Moto3) und Franco Morbidelli (Moto2) gab es auch in der MotoGP-Klasse mit Maverick Viñales in den ersten zwei Saisonrennen den gleichen Sieger. Der 22-jährige Spanier kam in Termas de Rio Hondo zu seinem 19. GP-Sieg, dem dritten in der Königsklasse.

Valentino Rossi schaffte es in seinem 350. Grand Prix als Zweiter auf das Podest. Für den 38-jährigen Italiener war es die 223. Top-3-Platzierung seiner Karriere. Als Dritter komplettierte der Brite Cal Crutchlow das Podest. Marc Marquez stürzte in der vierten Runde in Führung liegend. In der Gesamtwertung ist Rossi erster Verfolger seines Yamaha-Teamkollegen Viñales (36:50 Punkte).

Termas de Rio Hondo. Grand Prix von Argentinien.

Moto2 (23 Runden/110,538 km):

1. Franco Morbidelli (ITA), Kalex, 39:50,036 (166,4 km/h). 2. Miguel Oliveira (POR), KTM, 1,683. 3. Tom Lüthi (SUI), Kalex, 10,551. Ferner: 13. Jesko Raffin (SUI), Kalex, 26,697. 14. Dominique Aegerter (SUI), Suter, 27,461. - Schnellste Runde: Oliveira (11.) in 1:43,414 (167,3 km/h). - 32 Fahrer gestartet, 25 klassiert. - Ausgeschieden u.a.: Alex Marquez (ESP), Kalex. – WM-Stand (2/18): 1. Morbidelli 50. 2. Lüthi 36. 3. Oliveira 33. Ferner: 14. Aegerter 7. 18. Raffin 5.



Moto3 (21 Runden/100,926 km):

1. Joan Mir (ESP), Honda, 38:33,377 (157,0 km/h). 2. John McPhee (GBR), Honda, 0,261. 3. Jorge Martin (ESP), Honda, 0,339. - Schnellste Runde: Romano Fentati (ITA/5.), Honda, in 1:49,415 (158,1 km/h). - 31 Fahrer gestartet, 27 klassiert. – WM-Stand (2/18): 1. Mir 50. 2. McPhee 40. 3. Martin 32.



Nächstes Rennen: GP von Amerika in Austin am 23. April.

(fal/sda)