Ein Tag der Tortur

Es gehört zum Radsport, dass seine ­Rennen stets von vorne her erzählt ­werden. So sind es die Geschichten von den Gewinnern, die um die Welt gehen.

Doch das eigentliche Leben findet hinten statt. Dort, wo der unsichtbare Mann mit dem Hammer den Fahrern nachrennt. Dort, wo kaum eine Kamera filmt. Und vor allem dort, wo der Kontrollschluss und das Aus drohen. Wer im Ziel zu spät eintrifft, darf am nächsten Tag nicht mehr starten.

Schwäche ist das Privileg von Menschen in unheroischen Zeiten. So schön der Satz klingt und für unsere Gesellschaft zutreffen mag, Radfahren ist ­anders. Es ist ein Job für Helden. Doch um Helden wachsen zu lassen, braucht es Gefallene. Um diese Menschen geht es hier.

Die Königsetappe der Tour de Suisse führt über zwei Berge. Erst der San ­Bernardino, dann der Albula, ein Bösewicht von einem Pass. Erst steil, dann trügerisch flach, dann wieder steil, bis zu 13 Steigungsprozente quälen das Feld. Das Strässlein sucht sich wie ein bergauf fliessender Gebirgsbach einen Weg durch das Bergland auf 2315 Meter über Meer. Es behilft sich mit Serpen­tinen und Rampen, giftig und zäh. Hier mit dem Rad hochzueilen, ist verrückt, das Ganze mit über 26 km/h zu tun, fast schon ­bizarr.

Tausend Wörter für den Schmerz

An diesem Albula ist das Leben in seiner ganzen Pracht zu sehen. Erst nahen die Führenden, Woods und der spätere ­Sieger Pozzovivo, durch Fantasien und Träume beflügelt. Der Gedanke an den Tagessieg jagt Glückshormone durch ihren Körper. Sie fliegen über den Pass.

Viel später kommen die anderen, die Abgehängten. Hohläugige Kreaturen, einsam schleichen sie die Strasse hoch. Sie haben den Gipfel der Erschöpfung erreicht, bevor sie den Gipfel des Berges erklommen haben. Sie beugen sich über den Lenker, das bisschen Brust ragt aus dem offenen Leibchen, es tropft, Schaum bildet sich um den Mund. Egal, es geht ums Durchkommen. Und da sind die Zuschauer, die sich am Leiden ergötzen. Radfahrer sind wie Schauspieler, deren Körper die Handlung vorgibt, die von Stunde zu Stunde ändern kann.

Die Abgehängten teilen sich in zwei Typen. Typ 1 ist mit Absicht zurückgefallen (später dazu mehr), Typ 2 höchst ­unfreiwillig. Diesem geht es schlecht, er hat einen miesen Tag, er fährt, als versinke der Reifen im warmen Asphalt. Es ist eine einzige Suche nach dem richtigen Rhythmus. Balancieren auf dem Grat zwischen Nicht-Zusammenbrechen und Zusammenbrechen.

Nicht alle Fahrer reden gerne darüber. Doch wenn sie einmal zu erzählen beginnen, wird klar: Für das Leiden gibt es tausend Wörter. «Auf der Galeere sein», «explodieren», «Depressionen erleiden», «tausend Tode sterben».

Einer, der das besonders gut kennt, ist Jonathan Dibben. Am Dienstag und Mittwoch kam der 23-Jährige jeweils abgeschlagen als Letzter ins Ziel. Nach Cevio fuhr er 120 km lang dem Feld hinterher, ganz alleine. Diesmal leidet er im Gruppetto, am Albula muss er beissen, damit er den Anschluss nicht verliert. «Es geht nur ums Überleben», sagt er. «Du leidest, irgendwann schmerzt alles – Beine, Rücken, Brust.»

Alles Übel fängt in den Beinen an. Laktat schleicht sich in die Muskeln, weil der Körper nicht mehr genug Sauerstoff und Nährstoff in die Muskeln liefern kann. Sie übersäuern. Es brennt.

Und da ist der Kopf. Solange dieser schweigt, kurbelt es. Doch je grösser das Leiden, desto mehr macht dieser sich bemerkbar. «Willst du nicht einen Zahn langsamer?», flüstert er ein, «willst du nicht absteigen?» – «Den Kopf muss man bezwingen oder ausschalten», sagt ­Dibben. In solchen Momenten setze er sich kleine Ziele, noch 30 Kilometer, noch 25, noch 20. Oder er denkt an schöne Dinge wie seine Siege. Dibben ist Weltmeister im Punktefahren. Es hilft ihm, er kommt durch.

Der Besenwagen hat Arbeit

Fehlt noch Typ 1 der Abgehängten. Dieser ruft einem anderen Typ 1 bereits am Vortag zu: «Morgen treffen wir uns im Gruppetto.» Es ist die Leidensgemeinschaft für Langsamfahrende. Es sind die schwachen Bergfahrer und die Helfer, die sich dort zusammentun, um sich gemeinsam über die Berge zu retten. Sie teilen sich Essen und Trinkflaschen, sie reden sich gut zu – und sie rechnen.

Ziel ist es, innerhalb des Kontrollschlusses anzukommen und nicht von der Rennjury eliminiert zu werden. 14 Prozent auf die Siegerzeit beträgt gestern ihre Marge, 39 Minuten und 3 Sekunden. Auf dem Albulapass merken sie, das wird reichen.

Doch es folgen noch drei Fahrer. Hinter ihnen fährt drohend der Lumpensammler der Tour, der Besenwagen. Früher sind die Resignierten mit ihm ins Ziel gefahren, heute steigen sie lieber in den Mannschaftswagen. Ist weniger peinlich. Doch in dieser zähen Etappe hat Fahrer Hugo Strausak einen Fahrgast: «Die Nummer 24 ist hinten ein­gestiegen und sofort eingeschlafen, so kaputt war der.» Strausak kennt aus ­sieben Jahren als Fahrer des Besen­wagens so ziemlich alle Zustände der ­Erschöpfung – ein Fahrer hat ihm einst gar ins Auto gekotzt.

Strausak schaut also nach vorne und sieht die letzten drei den Albula hinunterjagen. Pineau, Kreder und Dunne. Die zwei Letzteren sind völlig entkräftet, können sich kaum mehr auf dem Rad halten. «Die sehen schlecht aus», sagt Strausak. Pineau aber hat sich erholt, auf nasser Strasse rast er zu Tal. Er erreicht das Ziel in La Punt mit einem Rückstand von 39 Minuten und einer Sekunde. Zwei winzige Sekunden retten ihn vor dem Ausschluss.

Kreder und Dunne überfahren die Ziellinie eine Minute später, 59 Sekunden zu spät. Schweigend fahren sie zum Bus. So sieht Scheitern aus.

