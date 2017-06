Kübler hätte stolz in die Runde geblickt

Ferdy Kübler würde sich freuen über das, was er ausgelöst hat. Über die vielen alten Freunde und Fans, die an diesem prächtigen Sommerabend auf die offene Rennbahn nach Oerlikon gekommen sind, um ihm eine letzte Ehre zu erweisen. Über die Stimmung in der schönsten Gartenbeiz im Norden Zürichs hinter der Haupttribüne, in der es schon um halb sieben keine freien Plätze mehr gibt. Über die voll besetzten Ränge entlang der Zielgeraden, über die gut ­besetzte Tribüne über der Zielkurve, wo sich sonst nur ein paar Vereinzelte verlieren, die sich als Fachleute bezeichnen, über die belegten Plätze auf der sonnigen Gegentribüne. Ähnliches gibt es auf der Rennbahn sonst nur, wenn Boliden mit dem Jahrgang Küblers und jünger (1919) mit viel Lärm und Gestank ihre Kurven drehen. Es sind nicht 10'000 hier, wie in den grossen Zeiten. Doch 2000 sind ein guter Wert für die weniger glorreiche Neuzeit.

Ein Begriff für Generationen

Könnte er in die Runde blicken, wäre Ferdy Kübler noch einmal stolz auf ein Lebenswerk, das nicht nur darin bestand, grosse Rennen wie die Tour de France, die Weltmeisterschaft oder die Ardennen-Klassiker zu gewinnen, sondern auch in dem, was er nach seinem Karriereende vollbrachte. Wie er es als Pionier der Selbstvermarktung schaffte, zur Marke zu werden, wie er als Botschafter der Tour de Suisse diese Marke so sorgfältig pflegte, dass er als «Ferdy National» für Generationen ein Begriff blieb.

«Ferdy National» als Hutschmuck. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Kübler war auch im Leben danach der Kontrast zu Hugo Koblet, dem Grosszügigen, Strahlenden, dem stets alles leicht gefallen war, dem die Herzen der Frauen zuflogen und der nach Ende ­seiner Karriere genau an diesen Eigenschaften scheiterte. Kübler überlebte seinen Rivalen um 53 Jahre. Der nach der Auflösung des Grabes von der Igor, der Interessengemeinschaft Offene Rennbahn Oerlikon, gerettete Grabstein steht als Denkmal beim Eingang der Rennbahn. Er würde sich über einen seinem Rivalen gewidmeten zweiten Stein freuen.

Als Kübler vor einem halben Jahr im Alter von 97 Jahren starb, warteten seine Fans vergeblich auf eine öffentliche Abdankung, bei der sie sich von ihm hätten verabschieden können. Die Familie und seine zweite Frau Christina wollten es anders. Doch mit der Zeit, so sagt Ken Kübler, Ferdys Enkel, der in der Schweiz die Sportbekleidungsmarke ­Giordana vertritt, sei der Druck zu gross geworden. Zu sehr sei er bestürmt worden, um nicht endlich «etwas zu machen». Keine Gedenkfeier sollte es werden, nichts Besinnliches, sondern ein Sportfest. Er schloss sich mit Swiss Cycling, der Tour de Suisse und den Leuten von Igor zusammen.

Nicht alles würde ihm gefallen

Vier Stunden dauert das Velofest. 45 Minuten davon gehören dem «Memorial», der Ehrung Küblers. Viele alte Freunde sind gekommen. Karl Frehsner gehört dazu, der mit ihm oft auf dem Velo unterwegs war, Sepp Blatter, der mit ihm bis zuletzt Kontakt hatte, Hausi Leutenegger, der ihm das Golfen, das zur zweiten Leidenschaft wurde, beigebracht hat. Die Kantonsregierung ist gleich doppelt vertreten, der Bund durch Matthias Remund, den Direktor des Bundesamtes für Sport. Er hält die Laudatio und preist den willensstarken, bescheidenen, humorvollen Kübler als ein Vorbild für eine ganze Generation. Es ist ein Schweizer Festakt mit Nationalhymne, Beat Breu, Urs Freuler und Monika Kälin.

Velofest an prächtigem Sommerabend: Die Fahrer strampeln, die Zuschauer geniessen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Nicht alles würde Kübler an diesem Abend gefallen. Am wenigsten der zweite Steherlauf mit drei Fahrern, nachdem im ersten zwei durch Sturz und Schwächeanfall ausgeschieden sind. Und wie kann es sein, dass die U-19, U-17 und Frauen im Ausscheidungsfahren ein Feld von nur fünf Köpfen und zehn Rädern bilden? Warum fehlt von der angekündigten Bahn-Nationalmannschaft die Hälfte und ist die starke Romandie nur durch Frank Pasche vertreten? Warum starten nur gerade zwölf Elite-Fahrer zum Punktefahren? Und warum sind von den sieben angekündigten Strassenprofis nur vier da? Sie bestreiten eine Australienne, eine Art Verfolgungsrennen zu fünft. Wer eingeholt wird, scheidet aus, ein Schicksal, das nacheinander Route-du-Sud-Sieger Silvan Dillier, Martin Elmiger und Gregory Rast trifft. Den Kampf um den Sieg entscheidet Stefan Küng standesgemäss gegen den für die entschuldigten Strassenprofis eingesprungenen Pasche für sich.

Die Platzhirsche zuletzt

Damit haben die Gäste von der Strasse ihre Schuldigkeit getan. Das Punktefahren, sportlicher Höhepunkt jedes Dienstag-Rennabends, überlassen sie den ­Oerliker Platzhirschen und vor allem dem deutschen Gast, Hannes Baumgarten, der sich gegen Alex Vogel durchsetzt.

(Tages-Anzeiger)