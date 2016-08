«Dann kommen mir fast die Tränen»

Über 50'000 Zuschauer sprangen auf, johlten und applaudierten dem neuen König Matthias Glarner – nie zuvor konnte sich ein über 29-Jähriger die Krone sichern. Unmittelbar nach dem Triumph sagte der bald 31-Jährige: «Gegen die jungen Wilden hat ja im Vorfeld alles gegen mich gesprochen.»

Auch vor dem Schlussgang rechneten nicht wenige mit einem Sieg des 10-Jahre jüngeren Armon Orlik, der mit seinem offensiven Stil zu begeistern wusste. König Glarner sieht in ihm sogar seinen Thronfolger: «Wenn ich ihn schwingen sehe, kommen mir fast die Tränen. Er hat das Zeug, den Sport über Jahre hinaus dominieren.» Bei der anschliessenden Pressekonferenz wiederholte er seine Lobeshymnen für seinen Schlussgang-Gegner und gab zu, sogar ein bisschen Fan geworden zu sein.

Erster Gedanke: Trost

Neue Fans wird aber wohl vor allem Glarner als neuer Schwingerkönig erhalten. Verstellen will er sich jedoch nicht: «Ich bin jetzt seit 30 Jahren Mättl, das werde ich auch nicht mehr ändern.» Sich zu verstellen sei nicht so sein Ding: «Das ist mir definitiv zu anstrengend.»

Richtig realisiert hat der Meiringer aber noch nicht, was er heute erreicht hat. Weder in den Sekunden nach dem Sieg, als sein erster Gedanke war Orlik zu trösten, noch für die Zukunft. «Klar, ich bin jetzt Schwingerkönig. Was das aber genau bedeutet, werde ich noch früh genug erfahren.»

Grosses Selbstvertrauen hat ihm sein Startsieg gegen Daniel Bösch verliehen: «Dieser Gang war mir sehr wichtig, weil ich bei unserem letzten Aufeinandertreffen nach zwei Minuten auf dem Rücken lag.» Mit diesem Mut konnte sich Glarner von Sieg zu Sieg schwingen – und im Final von seiner Erfahrung profitieren: «Meine Taktik war, etwas abzuwarten und dann Konter zu lancieren. Das ist zum Glück aufgegangen.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)