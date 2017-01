Bacsinszky zittert sich in die nächste Runde

Timea Bacsinszky zieht am Australian Open in die 2. Runde ein. Die 27-jährige Waadtländerin setzt sich in einem dramatischen Spiel gegen die Italienerin Camila Giorgi 6:4, 3:6, 7:5 durch.

Wegen einer Bauchmuskelzerrung hatte Bacsinszky beide Vorbereitungsturniere auslassen müssen und bestritt heute gegen Camila Giorgi (WTA 74) ihren ersten Ernstkampf des Jahres. Und der war nervenaufreibend. Nach gut zweieinhalb Stunden verwertete die 27-jährige Waadtländerin ihren vierten Matchball zum 6:4, 3:6, 7:5-Sieg. Bei zunächst hochsommerlichen 35 Grad hatte die Italienerin die ersten drei Chancen allesamt mit Gewinnschlägen abgewehrt.

Führung im Entscheidungssatz verspielt

Überhaupt war es die ungemein hart schlagende und schnell spielende Giorgi, die über weite Strecken den Verlauf der Partie bestimmte. Bacsinszky versuchte, mit Slice-Bällen, Variation und viel Laufarbeit dagegenzuhalten und war am Ende erfolgreich, auch dank 69 unerzwungenen Fehlern der Italienerin. Es rächte sich nicht, dass die Schweizerin nur 6 von 19 Breakbällen nutzte und im Entscheidungssatz eine 5:2-Führung verspielte.

So konnte die Nummer 12 des Turniers gelöst und lachend mit den Fans am Rande des Courts Fotos machen und Autogramme schreiben. Ernst gilt es am Donnerstag wieder, wenn sie in der 2. Runde erstmals auf die Montenegrinerin Danka Kovinic (WTA 68) trifft.

(fsc/fal/sda)