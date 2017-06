Boris Becker einmal mehr unter Beschuss

Gross war der Aufschrei in der Tenniswelt, als Boris Becker am Mittwoch von einem Konkursgericht in London für zahlungsunfähig erklärt wurde. Richterin Christine Derrett, einst selber ein Fan von «Bum Bum», hatte erklärt, es gebe keine glaubhaften Beweise, dass Becker demnächst «substanzielle Schulden» begleichen werde. Deshalb sehe sie sich zu diesem Schritt gezwungen.

Beckers Anwalt Christian Schertz konterte die Vorwürfe noch am gleichen Abend: «Das Verfahren betrifft ein Darlehen, das Herr Becker binnen eines Monats zurückbezahlt hätte.» Sein Mandant zeige sich überrascht, dass sich «die gegnerische Bank in einem konkreten Zivilverfahren in Grossbritannien entschieden hatte, Klage gegen ihn einzureichen». Seine Anwälte argumentierten, er werde durch den anstehenden Verkauf einer Immobilie auf Mallorca in rund einem Monat in der Lage sein, eventuelle Ausstände zu begleichen.

Wer Boris Becker heute sieht, der leidet mit. Zwangsläufig und bei jedem Schritt. Die Hüftprobleme, welche den einstigen Tennischampion erkennbar behindern, sind ein hoher Preis für seine Karriere mit 49 Turniersiegen, die von sechs Grand-Slam-Titeln gekrönt wurde.



Pleiten, Pech und Pannen

So engagiert Becker jeweils über den Platz hechtete, so problembeladen verlief sein Leben aber neben dem Court. Im Berufsleben versuchte er sich als «Hansdampf in allen Gassen», er ging mit einem Internetportal in die Insolvenz und wurde als Steuersünder (auf Bewährung) verurteilt. Dazu wurde ein Werbedeal mit Mercedes von der Firma vorzeitig beendet.

Immer wieder machte er auch durch Frauengeschichten Schlagzeilen, dem kurzen Seitensprung mit einem russischen Model entstammt Tochter Anna. Dazu kommen die weiteren Kinder Noah, Elias und Amadeus, den er mit seiner langjährigen Partnerin Lilly hat.



An Djokovics Aufschwung beteiligt

In den letzten drei Jahren ging es aber aufwärts, Becker gehörte erfolgreich zum Betreuerteam von Novak Djokovic. Der Serbe feierte gemeinsam mit dem Deutschen seine grössten Erfolge; erst seit der Trennung im letzten November ging es mit Djokovic wieder bergab, und zwar rasend schnell. In den letzten Jahren erhielt Becker für seine fachkundigen Kommentatorentätigkeiten bei Eurosport und BBC Bestnoten.

Ab nächster Woche wird Becker im All England Club wieder im medialen Fokus stehen. Verstecken will er sich jedenfalls nicht, sagt er auf Twitter: «Ich werde mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren – vor allem auf meine Moderationsaufgaben in Wimbledon für BBC und andere internationale Jobs.»

Seinen Eintrag im Kurznachrichtendienst beendet er so: «Wie man so schön sagt: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand ... aber das Leben geht weiter.»

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)