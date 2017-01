«Die grossartigste Anlage der Erde»

Selbst Stammgästen fällt es dieses Jahr zuerst schwer, sich zu orientieren. Der Melbourne Park wurde in den vergangenen zwölf Monaten umgebaut und umgestaltet, der Eingangsbereich vom Süden in den Westen verlegt, noch ­näher ans Stadtzentrum gerückt. Im Gegensatz zu seinen Grand-Slam-Geschwistern in Paris, London und New York, die an der Peripherie stattfinden, steigt das Australian Open mitten in der Stadt. Vom Zentralbahnhof Flinders Street und dem Business District ist es über eine neue Fussgängerbrücke noch schneller zu erreichen als bisher.

Melbourne verfüge über «die grossartigste Grand-Slam-Anlage der Erde», sagt der frühere Doppelspezialist und TV-Moderator Todd Woodbridge. Wer wollte ihm widersprechen? Seit die ­australischen Meisterschaften 1988 vom maroden Kooyong-Club an den Yarra ­River kamen, wurde die Infrastruktur unentwegt optimiert – dank scheinbar unbeschränkten Mitteln, wobei der Grossteil der Millionen vom Bundesstaat Victoria stammt. Dieser tut ­alles, um seine Kapitale als führende Sportstadt Australiens zu behaupten, insbesondere gegenüber dem grossen Rivalen Sydney. Das sportliche Angebot ist riesig: ­Formel 1, Australian Rules Football, Tennis, Rugby, Basketball, Fussball, Leichtathletik, Cricket – und sogar Eishockey.

Dabei hat sich das Australian Open vom Mauerblümchen zum Leader und Trendsetter unter den Grand-Slam-Turnieren gemausert und die anderen gezwungen, nachzuziehen. Als einzige Anlage verfügt es gleich über drei schliessbare Stadien: die Rod-Laver-, die Hisense- und die Margaret-Court-Arena, die 15 000, 10 000 und 7500 Zuschauer fassen. Am US Open wurde erst vergangenes Jahr der Ashe-Court überdacht, Wimbledon wird 2019 wenigstens über eine zweite Arena mit Schiebedach verfügen. Derweil hat Roland Garros wegen seiner Platznot, Einsprachen und politischer Geplänkel den Anschluss verloren; der Chatrier-Court wird frühestens 2020 einen schliessbaren Aufsatz erhalten.

Die Gefahr von China

Das Australian Open ist inzwischen der grösste regelmässig in der südlichen Hemisphäre stattfindende Sportanlass und der weltweit wichtigste im ­Januar, worauf die Veranstalter stolz hinweisen. Seine Entwicklung wurde auch dadurch beschleunigt, dass chinesische Metropolen in jüngerer Vergangenheit aggressiv und mit geballter Finanzkraft ins Profitennis drängten und die Australier befürchteten, den Grand-Slam-Status abgeben zu müssen. Diese Gefahr dürfte dank der getätigten Investitionen nun für Jahre gebannt sein.

Dabei ist Melbourne erst seit 1972 Gastgeber des Turniers, das während Jahrzehnten tief im Schatten der anderen Grand Slams stand und regelmässig am schwächsten besetzt war. Dies hing einerseits mit der geografischen Lage zusammen, war doch früher allein die Anreise – in den Anfängen noch auf dem Seeweg – endlos. Zudem fand das Turnier bis 1985 als letztes grosses und in der Vorweihnachtszeit statt, wurde von vielen Spitzenspielern auch deshalb geschnitten. Ein Start galt als Kür, nicht als Pflicht. Björn Borg und Ilie Nastase traten nur einmal an, Jimmy Connors zweimal, John McEnroe fünfmal. Selbst Andre Agassi liess Melbourne jahrelang links liegen, ehe er doch noch zum Fixstarter und vierfachen Champion wurde.

Zum Erfolgsmix der Crew um Turnierchef Craig Tiley gehört, dass konsequent versucht wird, alle Bereiche zu optimieren – für Spieler, Zuschauer, Sponsoren und Medien, die 2018 in ein neues Gebäude umziehen. Die Organisatoren vom Verband Tennis Australia ­suchen stets weiter nach Innovationen und Wegen, um ihr Galaturnier zu veredeln. Sie verstehen sich eben als Dienstleistungsbetrieb, der nach modernen Geschäfts­modellen operiert und der ­Maxime nachlebt, dass Stillstand Rückschritt bedeutet.

Für die täglich bis über 70 000 Zuschauer – kein anderes Grand-Slam-Turnier zieht mehr an – hat das zur Folge, dass sie sich in einer Art Tennis-Disneyland wiederfinden, in dem ihnen ein kurzweiliges Gesamterlebnis geboten wird – mit einer kulinarischen Vielfalt, die ihresgleichen sucht, mit einer grossen Open-Air-Bühne, auf der täglich Spitzenbands auftreten, mit immer mehr beschatteten Tribünen, Grünflächen zum Liegen, kühlenden Wasserzerstäubern und kostenlosem Trinkwasser, mit Riesenbildschirmen und Verkaufsständen. Sogar ein Kinderspielplatz mit Lego-Steinen und Sandhaufen ist hinzugekommen – in Wimbledon ­unvorstellbar.

Nadals Komplimente

Natürlich sind die Spieler begeistert, dass nicht nur das Preisgeld, sondern auch die Infrastruktur und der Service stets noch attraktiver werden. «Jeder sieht, dass dies ein unglaubliches Turnier ist», sagt Rafael Nadal. «Es ist unfassbar, was Tennis Australia mit diesem Anlass macht – und mit dem Tennis im Allgemeinen.» Auch die Turniere in Brisbane und Sydney fänden in grossartigen Stadien und mit tollem Publikum statt. «In Melbourne gibt es jedes Jahr neue Verbesserungen. Wir Spieler können da nur ­sagen: Thank you very much.»

