Federer steht vor Comeback – und will Grand Slams gewinnen

Der Hopman-Cup ist zwar nur ein besseres, vom internationalen Verband ITF sanktioniertes Vorbereitungsturnier für das Australian Open, das in zwei Wochen in Melbourne beginnt. Dennoch blickt die Sportwelt in den Westen Australiens nach Perth, wo Roger Federer nach seiner sechsmonatigen Auszeit auf die Wettkampfplätze zurückkehrt. Sein Comeback ist die erste grosse Story des Jahres und eine willkommene Bereicherung für den ganzen Circuit.

Federer gehört selber zur grossen Masse derjenigen, die seine Rückkehr kaum erwarten können. «Keiner weiss, wie es herauskommen wird, auch ich nicht. Es dürfte ziemlich spannend werden, dies herauszufinden», sagt er.

«In 20 Jahren ein halbes Jahr zu verpassen, ist okay»

Seit der Halbfinalniederlage gegen Milos Raonic in Wimbledon pausierte Federer, um sein linkes Knie, das Anfang Februar am Meniskus operiert worden war, auszukurieren. «Sechs Monate eines Jahres zu verpassen, ist hart. Aber in einer 20-jährigen Karriere einmal ein halbes Jahr zu fehlen, ist okay», relativiert er. Zumal er hoffe, dadurch nun noch zwei, drei Jahre weiterspielen zu können.

Dass seine Rückkehr am Hopman-Cup erfolgt, ergibt Sinn. Denn der Modus garantiert ihm mindestens drei Einzel. Er und Belinda Bencic treffen morgen auf Grossbritannien, am Mittwoch auf Deutschland und am Freitag auf Frankreich (SRF überträgt live, Spielbeginn ist 10.30 Uhr MEZ). Federer bekommt es mit Daniel Evans, Alexander Zverev und Richard Gasquet zu tun, Bencic mit Heather Watson, Andrea Petkovic und Kristina Mladenovic.

Die Begegnungen werden abgeschlossen durch Mixeddoppel, die neu im Fast-4-Format ausgetragen werden. Dabei reichen vier Games zum Satzgewinn, bereits bei 3:3 kommt es zu einem Tiebreak auf fünf Punkte, und bei Einstand entscheidet der nächste Punkt über den Gamegewinn. Diese Zählweise verkürzt Partien markant, was auch in Federers Sinn ist.

Der 35-Jährige umschreibt seine Ziele in Perth vorsichtig: «In den Rhythmus zu kommen und, vor allem, mich nicht zu verletzen.» Er freue sich, mit Bencic anzutreten. «Ich kenne sie noch nicht so gut, aber das ändert sich nun.» Auch hinter der Ostschweizerin liege ein schwieriges Jahr, und er werde versuchen, ihr mit Tipps zu helfen.

Erster Auftritt in Perth seit 15 Jahren

Bencic ist Federers dritte Partnerin bei seiner dritten Teilnahme in Perth – der ersten seit 15 Jahren. 2001 gewann er das Turnier mit Martina Hingis, im Jahr darauf reichte es mit seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Mirka Vavrinec nur zu einem Sieg über Argentinien.

Wie gross das Interesse an seiner Rückkehr ist, zeigte sich bereits am Donnerstag: 6000 Zuschauer strömten in die schliessbare Perth-Arena, um sein erstes Training zu verfolgen. Was sie vom 17-fachen Grand-Slam-Sieger zu sehen bekamen, begeisterte viele. Doch Federer dämpft die Erwartungen: «Gegen Ende des Turniers werde ich ziemlich gut spielen können. Zuerst muss ich mich aber akklimatisieren und schauen, was gut läuft und was nicht.»

Langfristig sind seine Ziele aber hoch: Er wolle wieder Turniere gewinnen, am liebsten Grand Slams, erklärte er. Das verbreitete er gestern auch in einem Tweet, der sinngemäss lautete: «16 ist vorbei, 17 kommt, 18 ist das Ziel.»

Catch ya later 16...

See ya soon 17...

Going for 18

???? — Roger Federer (@rogerfederer) 31. Dezember 2016

Selbst wenn sein Comeback nicht nach Wunsch klappen sollte, ist der auf Rang 16 abgerutschte Baselbieter überzeugt, mit seinem Time-out die richtige Wahl getroffen zu haben. «Es war die perfekte Zeit, meinem Körper und meinem Spiel eine Pause zu gönnen. Und es erlaubte mir, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, ohne immer aufpassen zu müssen.»

Im zweiten Teil seines Trainingslagers, das ab Mitte November in Dubai stattfand, habe er gegen 20 Trainingssätze gespielt und sich ziemlich gut gefühlt. Nun sei die Zeit reif: «Ich habe die Turniere immer mehr vermisst. Nun freue ich mich darauf, wieder auf grossen Courts und vor vielen Zuschauern Tennis spielen zu können.» (SonntagsZeitung)