Federer zeigt sein Training in Dubai live

Zuerst ein Warm-up mit Konditionstrainer Pierre Paganini, dann ein paar lockere Schwünge mit seinem französischen Sparringpartner Lucas Pouille und einige Games und schliesslich ein Volley-Spiel: Wie glücklich Federer über seine bevorstehende Rückkehr ist, zeigt er, indem er sein Training live streamt. «Ich bin sehr aufgeregt», sagte er in seinem Einleitungsvideo.

Der Meniskus im linken Knie, der ihn im Februar zu einer Operation und nach Wimbledon zum vorzeitigen Saisonende gezwungen hatte, schien ihn nicht zu behindern. Mit auf dem Trainingscourt in Dubai war nebst dem Weltranglisten-15. Pouille und Paganini auch Federers Coach Ivan Ljubicic.

Watch me practice #RFLive https://t.co/KroGaKUtJ8

Nach der Session beantwortet Federer Fragen der Zuschauer und erzählte unter anderem, dass er sehr schlecht im Armdrücken ist und aus Angst noch nie auf einem Pferd geritten ist.

Ask me Anything #RFLive https://t.co/SckT98nmdG