Federers Countdown zum Comeback

«Die letzten sechs Wochen waren für mich kapital. Aber alles lief nach Plan, es gab keine Rückschläge und ich bin da, wo ich sein wollte», sagte Roger Federer am Freitagmorgen in Dubai. In einem Telefoninterview, zu dem einige Journalisten aus Europa und Australien zugeschaltet waren, erklärte er, er habe in den vergangenen Tagen sicher 15 Trainingssätze gespielt, unter anderem mit dem Franzosen Lucas Pouille und zwei jungen Sparringpartnern. «Und ich habe sehr gut gespielt, auch wenn ich zu Beginn noch etwas Mühe mit dem Aufschlag hatte.» Am Anfang des intensiven Tennistrainings, vor etwa vier Wochen, sei er allerdings schon noch nicht hundertprozentig fit gewesen.

Federer hat den zweiten Teil seiner fünf Monate dauernden Turnierpause und Aufbauphase, der nach zwei Wochen Ferien ab Mitte November in Dubai stattfand, nun praktisch abgeschlossen. «In den kommenden Tagen werde ich vielleicht noch einmal trainieren, bevor ich am 28. nach Perth fliege», sagte der auf Rang 16 zurückgefallene Baselbieter. Damit habe er die Möglichkeit, Weihnachten entspannt und ruhig im Kreis seiner Familie zu verbringen, worauf er sich freue. Pierre Paganini, seinen Fitnesstrainer, benötige er nun vorerst auch nicht mehr.

In Perth bestreitet er in der Neujahrswoche zusammen mit Belinda Bencic den Hopman Cup, einen Team-Wettkampf des Internationalen Tennisverbandes ITF, der keine Weltranglistenpunkte abwirft. «Damit komme ich sicher zu drei Einzeln, und das ist in dieser Situation vor dem Australian Open besonders wichtig, denn ich brauche Matchpraxis. Trainingssätze können Ernstkämpfe nie ersetzen, dort ist die Intensität viel höher, und darauf wird mein Körper auch reagieren», so Federer, der mit Bencic zudem jeweils im Mixed antreten wird. Natürlich sei es sein Ziel, wieder Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, und er glaube auch daran, dass das möglich sei.

Die Schweiz trifft an der australischen Westküste am 2. Januar auf Grossbritannien, am 4. Januar auf Deutschland und am 6. Januar auf Frankreich (SRF überträgt jeweils am späten Vormittag MEZ live). Zuvor will Federer in Perth täglich trainieren, auch über Silvester und Neujahr. Dazu stehen einige Promotions-Veranstaltungen und ein Gala-Abend auf seinem Programm. Der 35-Jährige kehrt erstmals nach 15 Jahren an dieses Turnier zurück, das er 2001 mit Martina Hingis gewann und im Jahr darauf an der Seite seiner damaligen Freundin Mirka Vavrinec bestritt. Sein erstes Weltranglistenturnier wird Federer ab dem 16. Januar in Melbourne mit dem Australian Open bestreiten, das er schon viermal gewann und an dem er dieses Jahr erst in den Halbfinals gegen Novak Djokovic ausschied.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)