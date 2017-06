Im 7. Monat schwanger – und voll im Training

Während sich ihre Konkurrentinnen auf den Rasen-Grand-Slam in Wimbledon vorbereiten, hält sich Serena Williams zu Hause in den USA in Schuss. Mit deutlich sichtbarem Babybauch trainiert die 36-Jährige, als müsste sie auch an den All England Championships (3. bis 16. Juli) antreten.

Williams war schon schwanger, als sie im Januar in Melbourne das Australian Open und damit ihren 23. Major-Titel im Einzel gewann. In der kommenden Saison will die langjährige Nummer 1 auf die WTA-Tour zurückkehren. Ihr Vorbild dann: Kim Clijsters. Die Belgierin brachte im Februar 2008 eine Tochter zur Welt und siegte im August 2009 – nur einen Monat nach ihrem Comeback – am US Open.

Erfolgreiche Mütter gibt es auch in anderen Sportarten: Die norwegische Langläuferin Marit Björgen holte im vergangenen Winter nach ihrer Babypause viermal WM-Gold, die Schweizer Triathletin Nicola Spirig sicherte sich drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes noch einmal Silber bei den Olympischen Spielen.

