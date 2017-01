Schmerzhafter Rückschlag für Bencic

Nach gut einer Stunde Spielzeit musste Belinda Bencic gegen die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 33) beim Stand von 4:6, 3:2 wegen eines gebrochenen Nagels am rechten grossen Zeh Forfait erklären. Die gleiche Verletzung hatte der 19-Jährigen bereits am Freitag in der Hopman-Cup-Partie gegen Kristina Mladenovic in Perth Probleme bereitet.

Bencics gesundheitliche Probleme reissen auch 2017 vorerst nicht ab. In der vergangenen Saison hatte die aus den Top 10 auf Platz 43 des WTA-Rankings zurückgefallene Schweizerin fünf Begegnungen aufgeben müssen. Ihre nächste Station ist das Australian Open in Melbourne, Dort erreichte sie im vergangenen Jahr die Achtelfinals und hat entsprechend einige Punkte zu verteidigen. (sda)