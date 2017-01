Sensation in Melbourne – Djokovic bereits out

Novak Djokovic, der in den letzten sechs Jahren am Australian Open nur eine Partie verlor (2014 gegen Stan Wawrinka), und Denis Istomin, die Nummer 117 der Welt, lieferten sich ein episches Duell über knapp fünf Stunden. Der Usbeke hatte erst zwei Chancen auf eine Zweisatz-Führung, konnte sie nicht nützen und brach auch nicht ein, als Djokovic die Sätze zwei und drei gewonnen hatte. Er sicherte sich den vierten Satz im Tiebreak und schaffte zum 3:2 das entscheidende Break im fünften Durchgang. Nach fast fünf Stunden behielt Istomin die Nerven und servierte das Match aus. 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 hiess das Resultat am Ende aus Djokovic' Sicht.

Djokovic agierte auf seinem bevorzugten Platz ungewohnt fehlerhaft und leistete sich 71 unerzwungene Fehler. Sein Gegner, der in 33 Versuchen erst einmal (2012 die damalige Nummer 5 David Ferrer) einen Top-Ten-Spieler bezwang, hatte elf weniger.

Das Spiel startete bereits verheissungsvoll. Das erste Aufschlagsspiel dauerte über 15 Minuten. Die beiden Spieler diskutierten danach beim Seitentausch, ob sie nicht direkt ins Tie-Break gehen sollten.

Sieger Denis Istomin war beim Platzinterview überwältigt und durch den Wind: «Ich habe mich selber überrascht», sagt er. Er dankt seinem Team, seiner Mutter und den Fans. Sie hätten ihn durchs Spiel getragen. Er erzählt, dass er seit dem dritten Satz Krämpfe in den Beinen habe. Das Spiel dauerte vier Stunden und 48 Minuten. «Es ist der grösste Erfolg für mich», sagte Istomin nach seinem Sieg.

Der Dank an die Mutter hat Gründe, sie betreut ihren Sohn bereits seine ganze Karriere lang.

Denis Istomin ist 30 Jahre alt, Rechtshänder und kommt aus Usbekistan. (czu/sda)