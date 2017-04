Traumfinal Federer-Nadal in der Schweiz?

Rafael Nadal und Nick Kyrgios sind in Basel an den Swiss Indoors (21. bis 29. Oktober) mit dabei. Zusammen mit Roger Federer und Stan Wawrinka bilden der Spanier und der Australier ein hochstehendes Quartett. Für mich ist diese Zusammensetzung schlicht sensationell», sagt Turnierpräsident Roger Brennwald zur BaZ. In der Tat lassen sich die Aushängeschilder sehen. In der ATP-Jahresrangliste führt Federer vor Nadal und Wawrinka – und der 21-jährige Kyrgios hat zuletzt gezeigt, zu was er fähig. Novak Djokovic hat er in diesem Jahr schon besiegt und im Miami-Halbfinal vor einer Woche musste er sich Federer nur ganz knapp im Tiebreak des dritten Satzes geschlagen geben.

Geplant ist, dass Rafael Nadal am traditionellen «Super Monday» zum Einsatz kommt, Federer am Dienstag spielt und Wawrinka am Mittwoch. Sollte sich der Linkshänder aus Manacor in seiner Startpartie durchsetzen, wäre auch er am Mittwoch wieder an der Reihe. Brennwald hofft nun, dass dem Turnier Fortuna mehr hold ist als bei der Austragung im vergangenen Oktober – als sowohl Federer und Nadal verletzungsbedingt absagen mussten und Kyrgios wegen einer Sperre der ATP nicht teilnehmen durfte: «Ich denke, wir haben letztes Jahr genug gelitten. Hoffentlich bleiben dieses Mal alle gesund.»

Am Mittwoch, 12. April, beginnt um 8 Uhr der Vorverkauf. Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

(Übernommen von der «Basler Zeitung», bearbeitet von Tagesanzeiger.ch/Newsnet)