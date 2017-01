Der Lauf der Harten und Verrückten

Fies zieht der Wind um jedes Hauseck. Peitscht einem hart die Schneeflocken ins Gesicht. Zentimeter um Zentimeter Neuschnee setzt an, knie- und irgendwann hüfttief sinken die Läufer ein, wieder und wieder. Während andernorts – wie in Wengen beispielsweise – wegen der riesigen Schneemassen an Sport nicht zu denken war, kann es an diesem Samstag in Villars-sur-Ollon gar nicht genug davon haben. Im Gegenteil: Je mehr, desto besser. Desto grösser das Vergnügen. Für den Beobachter jedenfalls.

Allerdings: Ein Vergnügen im eigentlichen Sinn ist es nicht, was die 1507 Supermänner und Wonder Women an diesem Samstag im Wintersportort hoch über Aigle treiben. Aber sie haben es selbstgewählt und dürfen deshalb weniger mit Mitleid rechnen. Selbst jener Mann nicht, der ganz offensichtlich seine Handschuhe zuhause liegengelassen hat. Er dürfte seine Vergesslichkeit mit jedem Griff in den Schnee verfluchen. Aber für Weicheier ist der Strongman-Run ja ohnehin nichts.

Bislang kannten wir vor allem die Sommerausgabe des Hindernislaufs, auf dem Waffenplatz Thun hatte diese 2010 seine Premiere erlebt. Inzwischen findet der Lauf über Autoreifen, hohe Wände und matschiges Gelände in Engelberg statt und seit vergangenem Jahr auch als Winteredition in Villars-sur-Ollon. 2 Runden à 6 Kilometer und 300 Höhenmeter sind zu absolvieren und dummerweise auch die zweimal 23 Hindernisse. Namen wie «Mikado», «Pirouette Royale» oder «Skyfall» tragen sie, und das ist mal eine Rutschbahn, ein Seil, an dem es hochzuklettern gilt oder ein langer Tunnel, der durchkrochen werden will.

Oder dann berieselt im «Hurrikan» eine Schneekanone die sowieso schon frierenden Läufer mit feinem, kalten Schnee. Eine zweite ist an diesem Wochenende wohl im gesamten Alpenraum keine in Betrieb.

Am Anfang sind noch alle gut gelaunt. Im Startbereich stehen sie, lachen, wärmen sich locker auf, viele sind verkleidet. Als pinkfarbene Einhörner gehen sie auf die Strecke, im Dirndl, mit Footballausrüstung. Als Drachen, Samichlaus oder Darth Vader, und einer trägt ein GC-Leibchen aus ganz früher Zeit, als es noch keine Trikotsponsoren gab. Fünf Freunde stecken in Bananenkostümen, und als wäre die schiere Unbeweglichkeit nicht genug, haben sie Plastikpalmen umgeschnürt. Einer wagt sich mit kurzen Ärmeln und Hosen über die Strecke. Jauchzend und hörbar euphorisiert gehen viele auf die Strecke.

Mit dem Bier ins Ziel

Bald einmal nach dem Start verfliegt die Heiterkeit, die Gespräche werden leiser: Der Lauf zehrt an aller Kräften, der Schneefall nimmt weiter zu. Eine kurze Startrunde im Dorf, dann geht es hoch zum Col de Soud auf 1520 Metern über Meer. Dort wartet die unerfreuliche Eisdusche und zwei Pistenbullys, die unterquert werden müssen. Davor staut sich der menschliche Tatzelwurm selber. Die Bananen entledigen sich ihrer Palmen.

Eine Gruppe asiatischer Kinder auf Schneeschuhen schaut dem ungewohnten Treiben belustigt zu. Einem als Scooby Doo verkleideten Läufer rufen sie aufgeregt zu, der Comic-Hund ist offenbar auch in Fernost bekannt. Als Erfrischung gibt es Wasser und wärmenden Tee, manch einer hätte wohl auch gegen einen Kaffee Schnaps aus dem Zuschauerbeizchen nichts einzuwenden gehabt. Dafür überquert später einer die Ziellinie keck mit Bierdose in der Hand. Gewonnen hat den Lauf Yannick Gundi in 1:24:54 Stunden. Viereinhalb Minuten langsamer war mit Maude Mathys die schnellste Frau.

«Es war trotz des vielen Schnees einfach eine geniale Erfahrung», sagt die junge Frau aus der Region, und eine Männerrunde aus Sitten lässt es sich nicht nehmen, nach 12 Kilometern, auf denen jeder mit sich selber zu kämpfen hat, die Ziellinie gemeinsam zu überqueren. Auch die fünf Jungs aus Sirnach im Thurgau, die zusammen trainieren, sind glücklich, die Tortur als Gruppe überstanden zu haben. «Das fördert den Teamgeist», sagt einer von ihnen. Auch im Sommer haben sie schon am Strongman-Run teilgenommen, im Schnee mache es aber noch mehr Spass. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)