Für 19'999 Dollar in die Loge

Zurück zu den Römern Nach einem Ausflug in die Moderne kehren die Gladiatoren ins römische Reich zurück. ­Superbowl 50 hatte letztes Jahr die besonders gestaltete Jubiläumsveranstaltung geheissen, nun zählen wir wieder wie zuvor: Superbowl LI. Stand jetzt – Samstag, 20 Uhr – hat sich Donald Trump bei Twitter noch nicht über die Verwendung fremdländischer Ziffern empört.

One-Hit-Wonder Schon eher im Sinn des neuen Zampano: die Kaderzusammenstellung. Unter den 106 Spielern beider Teams findet sich kein einziger Ausländer. Patrick Chung, Verteidiger der New England Patriots, ist als 9-Jähriger mit seinen Eltern allerdings aus Jamaika in die USA eingewandert. Sein Vater Chinese, seine Mutter Sophia ein jamaikanisches One-Hit-Wonder, deren Song «Girlie, Girlie» 1986 für vier ­Wochen auch in der Schweizer Hitparade vorkam (im Ernst: Das Musikvideo MÜSSEN Sie sich ansehen).

Alles Gaga Wenn Lady Gaga auftritt, dauert es ein Weilchen, ehe sie all ihre Hits gesungen hat. Doch nur fünf davon wird sie am Sonntag zum Besten geben, in der Halbzeitshow. Noch ist die Auswahl der Lieder aber unter Verschluss, genauso wie das Outfit der 30-Jährigen aus New York. Und wer weiss, vielleicht steigt sie ja tatsächlich aufs Dach des Stadions in Houston – diesen Einfall hatte sie zum Schrecken der ­Organisatoren jedenfalls gehabt. Als Kompromiss könnte Lady Gaga nun von der Decke her auf eine Bühne schweben, heisst es zumindest gerüchtehalber. Die Nationalhymne wird von Countrysänger Luke Bryan vorgetragen.

Anyone that's looking for a sneak peek of the Halftime show, here it is. ????getting ready for press conference w hairography assistant @fredericaspiras Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Video am 2. Feb 2017 um 11:09 Uhr

Bettler im eigenen Haushalt Mit einem Jahresgehalt von 13,8 Millionen Dollar ist New Englands Quarterback Tom Brady (39) bestverdienender Spieler seines Teams. Wenn 2019 der Vertrag des – Stand jetzt – vierfachen Superbowl-Champions ausläuft, wird er allein fast 73 Millionen Dollar Lohn erhalten haben. Was ihn im Brady-Haushalt immerhin zum Mitglied mit dem zweithöchsten Einkommen macht. Also noch vor Sohn Benjamin Rein (7) und Tochter ­Vivian Lake (4). Gattin ­Gisele Bündchen hat durch ihre Modelkarriere weit mehr als 400 Millionen Dollar verdient.

Tom Brady im Mittelpunkt. Bild: Getty Images

Star ohne Lobby Die erste Entscheidung ist schon gefallen: Nicht Tom Brady, sondern dessen Rivale heute Sonntag, Matt Ryan, Spielmacher der Atlanta Falcons, ist wertvollster Spieler der NFL-Saison. Die Wahl des MVP fand am Samstagabend in Houston statt. Für Brady mochte die Karriere gesprochen haben, Ryan aber hat eine überragende Saison hinter sich. Fast 5000 Yards weit hat er geworfen und dabei 38-Mal einen Teamkollegen in der Endzone gefunden. Und er ist vielleicht weniger bekannt als Brady, dafür verdient er besser: rund 10 Millionen Dollar mehr.

Alles in Ordnung bei Matt Ryan. Bild: Getty Images

Millionen für Sekunden 42 000 Dollar kostete ein Werbespot von 30 Sekunden Länge für jenes neu geschaffene Finalspiel Mitte Januar 1967, das als Superbowl I in die Geschichte eingehen sollte (damals aber noch nicht so hiess). Mittlerweile bezahlt stolze 5,02 Millionen Dollar, wer seine Firma im Umfeld des Spektakels präsentiert sehen will.

Aus Deutschland importiert Ziemlich wahrscheinlich, dass von allen Werbespots jener von Budweiser am ehesten in Erinnerung bleiben wird. Er handelt von der Einwanderung des jungen Adolphus Busch aus Deutschland, der sich vor vielen, vielen Jahren bis St. Louis am Mississippi durchschlägt, dort einen Industriellen namens Eberhard Anheuser kennenlernt und ihn von der deutschen Braukunst überzeugt. ­Anheuser-Busch wird später zum grössten Bierkonzern der Welt. Budweiser und Bud Light sind heute die meisteverkauften Biere in den USA. Stand jetzt – jedenfalls. Ziemlich wahrscheinlich ist nämlich ausserdem, dass der Spot im Universum Trump für Ärger sorgt.

Prost! Gutes Stichwort: Bier. Was am ­Superbowl-Sonntag in den USA konsumiert wird, braucht widerstandsfähige Mägen: 1,33 Milliarden Chicken Wings oder 90 Millionen Kilogramm Guacamole-Sauce (importiert aus Mexiko). Oder 1,25 Milliarden ­Liter Bier und 12,5 Millionen Pizzas. 48 Prozent der Amerikaner bestellen ihr Essen. Und tags darauf sind 16,5 Millionen Arbeitnehmer krank. Oder «krank». Stand: letztes Jahr.



Die grösste Waffe «Gib den Ball Julio, und alles kommt gut», hat ein Fan auf ein Plakat geschrieben. Dieses simple Prinzip ist die grösste Waffe der Falcons heute Abend: Matt Ryan auf Julio Jones – Touchdown. Was der 28-jährige Passempfänger allein in dieser Saison gezeigt hat, lässt einen lange auf Youtube verweilen. Noch schöner nur sein richtiger Name: Quintorris Lopez Jones.

Welpen lieben Atlanta Vorteil New England, bevor der erste Ball geworfen ist: In 32 der bislang 50 Superbowls und zuletzt fünfmal in Serie gewannen die Teams mit weissen Shirts. Die tragen diesmal die Patriots. Auch die Wettanbieter sehen sie (leicht) vorne: Wer bei William Hill 100 Franken auf den Favoriten setzt, erhält 167 ausbezahlt. Ein Sieg der Falcons bringt 230. Durchschnittlich erwarten die Buchmacher einen Sieg mit nur 3 Punkten Vorsprung. In der «Tonight Show» von Jimmy Fallon haben sich neun Welpen jedoch auf den Aussenseiter festgelegt: Die Mehrheit bediente sich beim Falcons-Fressnapf.

Sekunden für die Ewigkeit Als die Patriots letztmals eine Superbowl in Houston bestritten, ­gewannen sie dank späten 3 Punkten. Gegen Carolina verwertete Kicker Adam Vinatieri 2004 ein Fieldgoal-Versuch 7 Sekunden vor Schluss. «Er hat all sein Geld auf den Tisch gelegt», rief der Kommentator. Sie erinnern sich nicht? Vielleicht erinnern Sie sich ja an die entblösste Brust von Janet Jackson bei dieser Gelegenheit. Es ist – Stand jetzt – das beste Spiel, das je so schnell in Vergessenheit geraten ist.

Für Kurzentschlossene Gut: Inzwischen sind Sie wohl tatsächlich etwas spät dran, aber rein theoretisch hätten Sie heute um 6.55 Uhr mit KLM noch nach Houston fliegen UND rechtzeitig für das Spiel im Stadion sehen können. Etwas Kleingeld vorausgesetzt natürlich. Auf dem Wiederverkaufsportal stubhub.com war das günstigste Ticket gestern Abend für XXXX Dollar zu haben. Das teuerste? Ein Logenplatz im Mittelrang für 19'999.

Superbowl LI ab 0.30 Uhr live auf Sat 1 und BBC One (englisch). (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)