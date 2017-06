Für das US Open setzte er alles in den Sand

Es ist ein abgedroschenes Sprachbild. Doch wenn es einmal gepasst hat, dann bei Rob Lang: Der Gründer des Golfkurses Erin Hills hat wirklich alles in den Sand gesetzt. Und zwar, indem er so lange neue Sandbunker graben liess, bis ihm das Geld ausging.

Rund 100 Hindernisse zieren seinen Platz. ­Alles nur, weil Lang besessen davon ist, das US Open einmal ins Niemandsland von Milwaukee zu bringen. Und nun, da sein Traum in Erfüllung geht, ist Lang nicht mehr Besitzer des von ihm aufgebauten Kurses.

Der Mann, der es einst mit dem Verkauf von Kalendern zu Geld gebracht hatte, musste sein Baby 2009 an Andrew Ziegler verkaufen, weil er sich übernommen hatte. Ein Jahr später erhielt Erin Hills den Zuschlag für das US Open.

Es ist nicht nur deswegen ein spezieller Platz. Das US Open wird auch erstmals in einem Club gespielt, der nur einer Person gehört. Der Kurs schmiegt sich in eine vor 20’000 Jahren von einem Gletscher geformte Moränenlandschaft. Das Gras neben dem Green ist widerborstig und laut Profi Graeme McDowell so hoch, «dass die Spieler ihre Caddies darin verlieren werden».

Und weil der neue Besitzer Ziegler den Ort so natürlich wie möglich belassen wollte, ist Erin Hills Fussgängern vorbehalten. Anders als sonst in den USA üblich gibt es keine befestigten Wege für Golfwägelchen. Auch das Publikum wird also für einmal zu Fuss unterwegs sein.

Und Lang? Der heute 72-Jährige freut sich wie ein kleines Kind, dass nun die weltbesten Golfer auf dem Platz spielen, den er aufgebaut hat. Auch wenn er nicht mehr Besitzer ist. Und ganz mit leeren Händen steht er ja auch nicht da. Für Erin Hills und seine Sandlöcher hat er 2009 immerhin 10,5 Millionen Franken erhalten. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)