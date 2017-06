Kurioser Streit um einen kuriosen Sport

Manch einer mag über das Stand Up Paddlig noch schmunzeln, der Internationale Surf-Verband (ISA) und die Internationale Kanu-Federation (ICF) sehen in dem kuriosen Sport aber grosses Potenzial und streiten deshalb um die Oberhoheit. Stand Up Paddlig gilt als Kandidat für die Olympischen Spiele, was die Vermarktung noch einmal ein ganzes Stück attraktiver machen würde.

Inzwischen beschäftigt sich der Internationale Sportgerichtshof (CAS), die höchste nicht staatliche Instanz, mit der Frage, ob ISA oder ICF den Zuschlage erhalten sollen. «Wir sind froh, dass der Fall nun vor dem CAS ist», sagt ISA-Präsident Fernando Aguerre.

Surfen zählt 2020 in Tokyo erstmals zum olympischen Programm. Die bisherigen Versuche, Stand Up Paddlig zu integrieren, scheiterten. (ak)