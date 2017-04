Schweizer Beachvolley-Duo triumphiert im Zürcher HB

Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich mussten sich umgewöhnen, sich aneinander gewöhnen. Vergé-Dépré gar eine neue Position einnehmen. Das Schweizer Beachvolley-Duo wurde auf diese Saison hin neu formiert. Dies weil Nadine Zumkehr (vorher mit Heidrich) und Isabelle Forrer (vorher mit Vergé-Dépré) im September vergangenen Jahres zurücktraten.

Vergé-Dépré (1.85 m) verteidigt jetzt, die 190cm grosse Heidrich steht noch immer am Block. Das Aneinander gewöhnen scheint geklappt zu haben und bereits erste Früchte zu tragen. Nach einem enttäuschenden 17. Rang am Major in Fort Lauderdale im Februar gewinnen die Schweizerinnen den Coop-Beachtour-Stop am Zürcher Hauptbahnhof souverän. Vergé-Dépré und Heidrich liessen den Tschechinnen Hermannova/Slukova nicht den Hauch einer Chance – 21:15 und 21:14 lautete das deutliche Resultat. Es ist ihr erster Sieg als Team im zweiten Turnier, dass sie zusammen bestritten.

In keinem Spiel haben die Schweizerinnen etwas anbrennen lassen. Vier Spiele, vier Siege – 0 Sätze abgegeben. Obwohl das Turnier nicht topbesetzt war, eine reife Leistung für die neuen Partnerinnen.

????Finaaaaal today 3pm vs CZE ! ???????? After 21:18 and 4:5 in the second Tanja got cramps! Wishing Betscherli a speedy recovery! ???? @ottaviabosello.ch Ein Beitrag geteilt von Anouk Vergé-Dépré (@anoukvergedepre) am 9. Apr 2017 um 1:45 Uhr

Bei den Männern stand bereits vor dem Final fest, dass ein Schweizer Duo triumphieren würde. Gabriel Kissling und Joana Heidrichs Bruder Adrian trafen im Endspiel auf das Überraschungsteam Berta/Haussener, das im Viertelfinal die topgesetzten Beeler/Krattiger aus dem Turnier geworfen hatte. Auch im Final gewann der Underdog – 21:13, 21:13 lautete das Resultat zugunsten Fabio Berta und Yves Haussener. (jwi)