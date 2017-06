Segeln? Fliegen? Velofahren!

Meterhoch über dem Wasser rast die ­Aotearoa dem Ziel entgegen. Nur die dünnen gebogenen Tragflächen unter den Rümpfen und die Ruder haben noch Wasserkontakt. Wie ein Raumgleiter schwebt das nur 2,4 Tonnen schwere ­Geschoss über den Wellen. Geschwindigkeit: über 40 Knoten, fast 75 km/h.

Gesteuert wird der Bolide vom erst 26-jährigen Olympiasieger Peter Burling, einem Jahrhundert-Talent aus dem ­kleinen neuseeländischen Hafenort Tauranga. Von seinen fünf Crew-Mit­gliedern sitzen vier im Sattel, bilden eine Art Bahn-Radvierer. Statt an herkömmlichen Grinder-Säulen zu kurbeln, treten die Athleten mit ihren Beinmuskeln in Radpedalen – und erzeugen so die Energie für die Hydraulik, die alle Systeme an Bord antreibt.

Es ist eine der Innovationen, mit der die Neuseeländer ihre Konkurrenz beim Challenge Cup überraschten. Und übertrumpften: Neuseeland gewann den Pokal der Herausforderer und wird nun ab morgen vor der Atlantikinsel Bermuda gegen das Team Oracle aus den USA um den America’s Cup fahren. Und die Velotechnik auf dem neuseeländischen Boot zeigt eindrücklich: Zehn Jahre nach dem zweiten und letzten Triumph des Schweizer Projekts Alinghi gegen Neuseeland erinnert kaum noch etwas an das Spektakel von damals.

Mit Pilotenschein übers Wasser

Zunächst also: Ist das noch Segeln oder doch schon Fliegen? Die Boote, mit denen die Crews um die älteste Trophäe der Sportwelt kämpfen, dürfen durchaus als «Flugsegler» bezeichnet werden. Dem Skipper der amerikanischen Titelverteidiger kommt das neue Segel-­Zeitalter entgegen. Der zweimalige Cup-­Gewinner James Spithill (37) hat 2010 seine ­Pilotenlizenz gemacht. Der aggressiv agierende Duellsegler aus Australien sagt: «Das Fliegen ist dem Cup-Segeln heute sehr ähnlich. Alles dreht sich um Auftrieb, Luft- und Wasserwiderstand und Balance. Ein gut konstruiertes Flugzeug ähnelt einem gut konstruierten Boot sehr.»

2007 hatte Ernesto Bertarellis Team Alinghi den America’s Cup noch auf klassischen Einrumpfjachten gewonnen. Unvergessen bleibt das letzte und entscheidende Duell gegen Neuseeland in jenem 32. America’s Cup – die Schweizer gewannen mit einer Sekunde Vorsprung. Spannend ging es damals schon zu. Neu ist nun die Dimension des Flugspektakels der hochgezüchteten Cup-Katamarane auf einer zuschauerfreundlichen Wasserbühne in Landnähe.

Infografik: Der America's Cup damals und heute

«Ich bin ein Traditionalist und liebe Einrumpfjachten», sagt Sir Ben Ainslie, dessen Team Land Rover BAR im Halb­final des Challenger Playoffs ausgeschieden war, «doch für mich ist auch absolut klar, dass wir in diesem America’s Cup die aufregendsten Boote segeln, die es je gab.» Peter Burling kann das bestätigen. Auch die Neuseeländer haben auf ihrem Weg ins Cup-Duell reichlich Lehrgeld gezahlt und kenterten im Halbfinal-Duell mit den Briten einmal spektakulär.

Während die Crew den Schock­moment weitgehend unverletzt überstand, hatte die Landmannschaft alle Hände voll zu tun, den demolierten ­Katamaran und seinen zerfetzten Kohlefaser-Segelflügel über Nacht wieder ­zusammenzuflicken. Das gelang – das Team New Zealand setzte sich danach erst gegen die Briten und im Final auch gegen die Schweden von Artemis durch.

Das Waterloo vergessen machen

Im nun beginnenden 35. America’s Cup wird es für eine ganze segelbegeisterte Nation antreten, in der offiziell mehr Boote als Autos registriert sind – und gegen ein Trauma. 2013 hatten die Neuseeländer gegen das Team USA von Larry Ellison schon 8:1 geführt, sich acht «Matchbälle» erarbeitet. Doch dann holten die finanziell potenteren Amerikaner mit effizientem Nachrüsten, einem eigens initiierten Psychospiel zum segelsportlichen Jahrhundert-Comeback aus: Sie gewannen noch mit 9:8. Dem derart brutal geschlagenen Steuermann Dean Barker liefen nach Ende des Dramas die Tränen über das Gesicht.

Es war sein letzter Auftritt für das Team seines Lebens – inzwischen haben die Neuseeländer eine Equipe um ­Skipper Glenn Ashby und Steuermann Burling aufgebaut. Von ihrem Erfindergeist indessen haben sie nichts verloren. Ben Ainslie hatte nach seiner Halbfinal-Niederlage gesagt: «Wir ziehen unseren Hut vor der Kiwi-Ingenieurskunst. Sie haben aggressive Design-Entscheidungen getroffen: Radfahrer mit Pedalen statt Grinder an den Kurbeln, die Foils und auch die Konfiguration des Bootes.» Seit dem Erfolg im Herausforderer-Cup wird der neuseeländische Katamaran auch «Rote Rakete» genannt.

Dass der amerikanische Rennbolide ebenfalls die Farben Schwarz und Rot trägt, ist Zufall. Sicher ist, dass im Finalduell ab morgen Samstag zwei Hoch­geschwindigkeitsboote gegeneinander kämpfen werden. Bei den Buchmachern sind die Titelverteidiger leicht favorisiert. Unter den Top-Seglern gab es bislang keinen, der ein klares Votum für das eine oder andere Team abgeben wollte. «Das ist zu schwer vorher­zusehen», sagte der im Herausforderer-­Final besiegte ­Artemis-Taktiker Iain Percy. Eines aber ahnt der Doppel-Olympiasieger: «Wir werden das unterhaltsamste Duell des Sportjahres 2017 erleben.»

