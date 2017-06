«Total am Ende» und super glücklich

Der Lauf der Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré auf der World Tour in Den Haag geht weiter. Heidrich/Vergé-Dépré, die ohne Satzverlust in den Halbfinal eingezogen waren, eliminierten im Dreisterne-Event die Brasilianerinnen Agatha/Duda in einer äusserst umkämpften Partie 24:26, 21:17 und 18:16.



Es ist das nächste hochkarätige Duo, das sich den Schweizerinnen geschlagen geben muss. Davor hatten sie unter anderem die brasilianischen Weltranglisten-Leaderinnen (Larissa/Talita) und die deutschen Olympiasiegerinnen (Ludwig/Walkenhorst) bezwungen.



Das neu formierte Schweizer Duo steht in Holland also erstmals im Final eines internationalen Turniers. «Ich bin gerade total am Ende, aber super glücklich», sagte Vergé-Dépré nach der Partie. Sie werden sich nun erholen, um beim morgigen Endspiel (13.50 Uhr) topfit auf dem Feld zu stehen. «Ich kann nicht glauben, dass wir im Final sind. Jetzt wollen wir erst recht gewinnen», so die 1.90m grosse Heidrich.

Die Gegnerinnen der Schweizerinnen im Final vom Sonntag werden zwischen den Brasilianerinnen Maria Antonelli/Carol und den Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes ermittelt.

Um 20.30 Uhr spielt mit Nico Beeler und Marco Krattiger ein weiteres Schweizer Duo um den Finaleinzug in Den Haag. Die Schweizer bezwangen in den Viertelfinals das brasilianische Duo Pedro Solberg/Guto, die Nummern 5 des Turniers, 16:21, 21:14, 15:11. «Es wäre cool, mit den Ladies auf dem Podest zu stehen», sagte Krattiger.



Die Schweiz gehört damit zu den 12 Ländern, die je ein Frauen und Männer Team im Halbfinal des gleichen Turniers hatte. Brasilien und die USA führen diese Statistik an, wie die Verbandsseite der Beachvolleyball Tour schreibt. 163 Mal gelang es Brasilien, 79 Mal den USA, zwei Teams im Halbfinal zu haben.

(jwi)